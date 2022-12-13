تقرير: المغرب كتب نهاية سانتوس مع البرتغال بعد 8 سنوات

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 21:46

كتب : FilGoal

فيرناندو سانتوس - البرتغال

انتهت رحلة فيرناندو سانتوس مع منتخب البرتغال بعد سنوات من النجاح بححسب صحيفة "أبولا" البرتغالية.

وودع منتخب البرتغال منافسات كأس العالم 2022 بعد الخسارة بهدف دون رد على يد المنتخب المغربي.

وبحسب "أبولا" فإن فيرناندو سانتوس سيترك منصبه بعد ثماني سنوات قاد خلالهم منتخب البرتغال.

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وأوضحت الصحيفة أن المدرب البالغ 68 عاما سيرحل عن تدريب البرتغال ولن يستمر حتى نهاية عقده الممتد حتى عام 2024.

وكان سانتوس قد جدد تعاقده مع منتخب البرتغال في 2020 لمدة 4 سنوات على أن ينتهي في 2024.

المدرب البرتغالي العجوز سبق وأن قاد بلاده إلى اللقب القاري الأول في تاريخها وذلك بتحقيقه للقب يورو 2016 بعد الفوز على فرنسا المستضيف في النهائي بهدف نظيف.

كما قاد سانتوس منتخب البرتغال لتحقيق لقب دوري الأمم الأوربية موسم 2018-2019.

سانتوس تم تعيينه مديرا فنيا للمنتخب البرتغالي منذ عام 2014 وذلك لخلافة باولو بينتو الذي رحل لسوء النتائج.

وقاد المدرب المخضرم منتخب البرتغال خلال 109 مباراة فاز في 68 وتعادل في 21 مباراة وخسر في 20 بجميع المسابقات.

منتخب البرتغال فيرناندو سانتوس
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