رابطة الأندية تعلن فوز كريم فؤاد بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة للدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية حصول كريم فؤاد لاعب الأهلي بجائزة أفضل لاعب في الدوري المصري عن الجولة الثالثة.

وتألق كريم فؤاد في فوز الأهلي على الداخلية بتسجيل هدفين وصناعة آخر.

وتفوق فؤاد على أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك وكريم بامبو لاعب البنك الأهلي.

وتم اختيار أفضل لاعب في الجولة بعد نهاية التصويت عبر حسابات رابطة الأندية المصرية المحترفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وحصد كريم فؤاد 93.6% من نسبة تصويت الجماهير، فيما حصد زيزو على 5.8% من الأصوات، وكريم بامبو على 0.6%.

وأصبح كريم فؤاد خامس لاعب من الأهلي يحصد الجائزة بعد كل من أليو ديانج وحمدي فتحي وبرونو سافيو وأكرم توفيق، في حين لم تُعلن بعد عن نتيجة الأفضل للجولة الرابعة.

ماذا قدم كريم أمام الداخلية؟

وشارك كريم فؤاد أساسيا حتى الدقيقة 79 وعوضه شادي حسين.

وسدد كريم فؤاد 5 مرات وصنع 4 فرص خلال 79 دقيقة، سجل منها ثنائية وصنع 1.

وجاءت 4 تسديدات بين القائمين والعارضة.

وأكمل 4 مراوغات ناجحة من أصل 4 بنسبة نجاح 80%.

فقد الاستحواذ على الكرة مرة واحدة.

استعاد الكرة 3 مرات من الخصم، وفاز بـ 8 صراعات ثنائية من أصل 14.