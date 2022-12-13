رابطة الأندية تعلن فوز كريم فؤاد بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة للدوري

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 21:00

كتب : FilGoal

كريم فؤاد - الأهلي ضد الداخلية

أعلنت رابطة الأندية المصرية حصول كريم فؤاد لاعب الأهلي بجائزة أفضل لاعب في الدوري المصري عن الجولة الثالثة.

وتألق كريم فؤاد في فوز الأهلي على الداخلية بتسجيل هدفين وصناعة آخر.

وتفوق فؤاد على أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك وكريم بامبو لاعب البنك الأهلي.

أخبار متعلقة:
الأرقام لا تتوقف.. ميسي يعادل ماتيوس ويصبح الأكثر مشاركة في كأس العالم جارسيا: تدريب رونالدو سهل.. والركراكي بمثابة ابني تعيين محمد عبد المطلب رئيسا لمكتب NBA في مصر

وتم اختيار أفضل لاعب في الجولة بعد نهاية التصويت عبر حسابات رابطة الأندية المصرية المحترفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

Image

وحصد كريم فؤاد 93.6% من نسبة تصويت الجماهير، فيما حصد زيزو على 5.8% من الأصوات، وكريم بامبو على 0.6%.

وأصبح كريم فؤاد خامس لاعب من الأهلي يحصد الجائزة بعد كل من أليو ديانج وحمدي فتحي وبرونو سافيو وأكرم توفيق، في حين لم تُعلن بعد عن نتيجة الأفضل للجولة الرابعة.

ماذا قدم كريم أمام الداخلية؟

وشارك كريم فؤاد أساسيا حتى الدقيقة 79 وعوضه شادي حسين.

وسدد كريم فؤاد 5 مرات وصنع 4 فرص خلال 79 دقيقة، سجل منها ثنائية وصنع 1.

وجاءت 4 تسديدات بين القائمين والعارضة.

وأكمل 4 مراوغات ناجحة من أصل 4 بنسبة نجاح 80%.

فقد الاستحواذ على الكرة مرة واحدة.

استعاد الكرة 3 مرات من الخصم، وفاز بـ 8 صراعات ثنائية من أصل 14.

كريم فؤاد رجل الجولة الدوري المصري أفضل لاعب في الجولة
نرشح لكم
فلافيو: الأهلي يمكنه تخطي مجموعات دوري الأبطال بسهولة.. وكأس العالم 2022 الأفضل على الإطلاق الخطيب: الأهلي بمثابة 4 أندية.. وجمهورنا هو الداعم الأساسي مران الزمالك - راحة لشلبي.. وعودة عبد الشافي وعمر جابر الاتحاد يقبل استقالة محمد إبراهيم.. وإيقاف مستحقات اللاعبين لتراجع النتائج طبيب الأهلي: تاو مصاب في العضلة الخلفية.. وهذا الموقف الحالي ريكاردو لـ في الجول: أريد لعب مباريات المريخ في الخرطوم.. والزمالك من عمالقة القارة بني عبيد يعلن عبر في الجول تولي أحمد عيد عبد الملك تدريب الفريق مران الأهلي – تدريبات استشفائية للمشاركين في مواجهة الاتحاد
أخر الأخبار
ميسي لديكم.. قائد الأرجنتين يحطم الأرقام وينفرد بصدارة هدافي التانجو 33 دقيقة | قطر 2022
تقرير: المغرب كتب نهاية سانتوس مع البرتغال بعد 8 سنوات 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس المريخ: نجهز ملعبين لضمان لعب دور المجموعات في السودان 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
رينار: سأشجع المغرب أمام بلدي فرنسا في كأس العالم ساعة | قطر 2022
رابطة الأندية تعلن فوز كريم فؤاد بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة للدوري ساعة | الكرة المصرية
جارسيا: تدريب رونالدو سهل.. والركراكي بمثابة ابني ساعة | الكرة الأوروبية
الأرقام لا تتوقف.. ميسي يعادل ماتيوس ويصبح الأكثر مشاركة في كأس العالم ساعة | قطر 2022
تعيين محمد عبد المطلب رئيسا لمكتب NBA في مصر ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا