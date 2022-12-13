الأرقام لا تتوقف.. ميسي يعادل ماتيوس ويصبح الأكثر مشاركة في كأس العالم

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 20:50

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي يحتفل بالهدف أمام هولندا

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية في نسخة 2022 من كأس العالم المقام في قطر.

ويشارك ميسي أساسيا مع الأرجنتين أمام كرواتيا في نصف النهائي.

وبذلك يصل ميسي للمباراة رقم 25 في كأس العالم معادلا رقم لوثار ماتيوس لاعب ألمانيا السابق كأكثر اللاعبين مشاركة في المسابقة.

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ويرتدي ليونيل ميسي شارة قيادة الأرجنتين للمباراة الـ18 في كأس العالم متخطيا رافائيل ماركيز قائد المكسيك السابق ليكون أكثر اللاعبين قيادة لمنتخب بلاده في تاريخ المونديال.

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وخلال هذه البطولة، تخطى ميسي رقم دييجو أرماندو مارادونا ليكون أكثر اللاعبين مشاركة مع الأرجنتين في تاريخ كأس العالم.

بجانب وصوله لهدفه العاشر في كأس العالم ليعادل رقم جابريل باتيستوتا ويصبح الهداف التاريخي للأرجنتين في المونديال.

وبات ميسي أيضا أكبر لاعب يسجل ويصنع في مباراة واحدة للأرجنتين في كأس العالم.

وكذلك وصل إلى مباراته رقم 1000 في مسيرته الكروية.

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وحصد ميسي جائزة رجل المباراة للمرة التاسعة في كأس العالم ليكون أكثر اللاعبين حصولا عليها متفوقا على كريستيانو رونالدو صاحب السبع مرات.

ووصل ميسي إلى 68 صناعة فرصة في كأس العالم متجاوزا رقم مواطنه مارادونا الذي صنع 67 فرصة ليصبح أكثر لاعب صناعة للفرص في كأس العالم منذ نسخة 1966.

كما بات ميسي أكثر لاعب يساهم في تسجيل أهداف في مراحل خروج المغلوب منذ 1966 بواقع 5 أهداف متجاوزا بيليه برصيد 4 أهداف.

وأصبح ميسي ثاني أرجنتيني يسجل ثلاثة أهداف على الأقل في نسختين مختلفتين بعد جابريل باتيستوتا.

وحال صناعة ميسي لهدف آخر سيعادل رقم مارادونا ليصبح أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ كأس العالم.

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