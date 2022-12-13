تعيين محمد عبد المطلب رئيسا لمكتب NBA في مصر

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 20:42

كتب : FilGoal

محمد عبد المطلب

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تعيين محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد كنائب لرئيس دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA في إفريقيا.

ومن المقرر أن يكون عبد المطلب رئيسا لمكتب NBA المقرر افتتاحه في أوائل عام 2023.

وأشار الاتحاد المصري إلى أن عبد المطلب قد اعتذر عن عدم الاستمرار في مجلس الإدارة من أجل التفرغ لمنصبه الجديد.

أخبار متعلقة:
لن يدرب منتخب البرازيل.. فيتور بيريرا مديرا فنيا لـ فلامنجو أرتيتا: النني بدا صلبا ضد ميلان.. والجميع أظهر الدعم لـ وايت كرة طائرة - الزمالك والأهلي ينتصران في ختام الدور التمهيدي لدوري المرتبط

وقال عبد المطلب لموقع الاتحاد المصري: "أتوجه بالشكر الي مجلس الإدارة الحالي برئاسة الدكتور أبو فريخة، أشكر اخواني واصدقائي بمجلس الإدارة على دعمهم وأمنياتهم الطيبة لي في كل خطواتي، السابقة والجديدة".

وتابع "بدأت مشواري الاداري منذ أكثر من ١٤ عام، وفي كل خطوة كنت اضع امام عيني رفع اسم مصر وكرة السلة المصرية عالياً، اليوم انهي خطوة وابدآ خطوة جديدة، أتمنى ان يوفقني الله لاستكمال المشوار ورد الجميل".

ووأضاف "NBA هي أكبر مؤسسة عالمية في كرة السلة والإعلام، سأبذل قصارى جهدي لتحقيق أهدافها والتي تأتي على راسها تطوير ونشر اللعبة في مصر وافريقيا".

كما تحدث مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة قائلا: "يشرفنا كمجلس إدارة وجود أحد أبناء المنظومة في هذا المنصب الذي يعد إضافة لكرة السلة المصرية، لذلك قبلنا اعتذار عبد المطلب، ونتمنى له التوفيق في خطوته الجديدة".

وتابع "ندعم عبد المطلب وجميع الكوادر المصرية التي من شأنها رفع اسم مصر وكرة السلة المصرية” مضيفاً “عبد المطلب مثال يحتذى به في الإدارة وحب العمل".

محمد عبد المطلب الاتحاد المصري لكرة السلة NBA
نرشح لكم
سلة – سبورتنج يكتفي بالمركز الثاني في مجموعته ببطولة إفريقيا للسيدات خبر في الجول - كرة سلة.. إسماعيل أحمد يفسخ تعاقده مع الاتحاد كرة سلة - الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر على حساب سموحة والشمس كرة سلة – سبورتنج يحقق فوزه الثاني ويكتسح بطل رواندا في بطولة إفريقيا للسيدات كرة سلة - صالة الاتحاد السكندري تستضيف المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم كرة سلة – لضيق الوقت.. منتخب مصر لن يشارك في تصفيات كأس العالم 3x3 اتحاد السلة يصدر لائحة شروط وجزاءات الجماهير في موسم 2022/2023 كرة سلة – تتويج سيدات مصر ببطولة إفريقيا 3x3 وعبورهن إلى كأس العالم
أخر الأخبار
مودريتش: الحكم كان كارثيا.. ولا يسعني إلا أن أشكر جماهير الأرجنتين ساعة | قطر 2022
داليتش: علينا أن نرفع رؤوسنا ونقاتل على المركز الثالث 2 ساعة | قطر 2022
سكالوني: لعبنا مباريات أفضل من مواجهة كرواتيا.. وأنا في مكان أحلام أي أرجنتيني 2 ساعة | قطر 2022
ألفاريز: بلغنا النهائي وهذا ما أردناه.. وعائلتي ستشعر بالجنون 2 ساعة | قطر 2022
أوتاميندي: نحن 26 محاربا على استعداد للقتال 2 ساعة | قطر 2022
دي بول: سنشعر باستمتاع الأرجنتينيين من هنا 2 ساعة | قطر 2022
ميسي: لا أعرف ما إذا كانت هذه أفضل بطولة لي.. والخسارة من السعودية كانت ضربة قاسية 2 ساعة | قطر 2022
الرابعة في كأس العالم 2022.. ميسي رجل مباراة الأرجنتين وكرواتيا 3 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا