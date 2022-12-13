تعيين محمد عبد المطلب رئيسا لمكتب NBA في مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تعيين محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد كنائب لرئيس دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA في إفريقيا.

ومن المقرر أن يكون عبد المطلب رئيسا لمكتب NBA المقرر افتتاحه في أوائل عام 2023.

وأشار الاتحاد المصري إلى أن عبد المطلب قد اعتذر عن عدم الاستمرار في مجلس الإدارة من أجل التفرغ لمنصبه الجديد.

وقال عبد المطلب لموقع الاتحاد المصري: "أتوجه بالشكر الي مجلس الإدارة الحالي برئاسة الدكتور أبو فريخة، أشكر اخواني واصدقائي بمجلس الإدارة على دعمهم وأمنياتهم الطيبة لي في كل خطواتي، السابقة والجديدة".

وتابع "بدأت مشواري الاداري منذ أكثر من ١٤ عام، وفي كل خطوة كنت اضع امام عيني رفع اسم مصر وكرة السلة المصرية عالياً، اليوم انهي خطوة وابدآ خطوة جديدة، أتمنى ان يوفقني الله لاستكمال المشوار ورد الجميل".

ووأضاف "NBA هي أكبر مؤسسة عالمية في كرة السلة والإعلام، سأبذل قصارى جهدي لتحقيق أهدافها والتي تأتي على راسها تطوير ونشر اللعبة في مصر وافريقيا".

كما تحدث مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة قائلا: "يشرفنا كمجلس إدارة وجود أحد أبناء المنظومة في هذا المنصب الذي يعد إضافة لكرة السلة المصرية، لذلك قبلنا اعتذار عبد المطلب، ونتمنى له التوفيق في خطوته الجديدة".

وتابع "ندعم عبد المطلب وجميع الكوادر المصرية التي من شأنها رفع اسم مصر وكرة السلة المصرية” مضيفاً “عبد المطلب مثال يحتذى به في الإدارة وحب العمل".