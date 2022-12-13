أرتيتا: النني بدا صلبا ضد ميلان.. والجميع أظهر الدعم لـ وايت

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 20:03

كتب : FilGoal

النني - أرتيتا - أرسنال

أشاد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بظهور محمد النني لاعب الفريق خلال مواجهة ميلان الودية.

حقق أرسنال فوزا وديا على ميلان بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت في دبي استعدادا لعودة الدوريات الأوروبية.

وشارك النني في المباراة كبديل مع بداية الشوط الثاني.

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وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "فترة الانتقالات؟ ننظر بنشاط كبير حول جميع الاحتمالات وإذا تمكنا من إيجاد اللاعبين الذين يمكنهم تقوية فريقنا سنحاول التعاقد معهم".

واستمر "بن وايت سعيد والجميع أظهروا له الدعم والحب ونعرف أسباب رحيله عن معسكر إنجلترا ومن الجيد أن يتواجد معنا في حال جيد".

بعض التقارير كانت قد أشارت إلى أن وايت رحل عن معسكر منتخب إنجلترا في كأس العالم بعد خلاف مع المدرب المساعد.

وتابع "إذا أردنا تطوير اللاعبين الصغار فيجب علينا تعريضهم لمختلف المواقف واعتقد أن اليوم كان مثاليا لفهم كيف يمكنهم المنافسة على الرغم من صغر سنهم".

وأضاف "اعتقد أن النني كان صلبا جدا خلال الفترة التي شارك بها والحارس هين يظهر أكثر اتزانا في كل مباراة بعد ظهوره الأول ضد برايتون وركلات الجزاء هي مهارة يتميز بها".

وعقب المباراة ووفقا لنظام البطولة أقيمت ركلات ترجيح على الرغم من فوز أرسنال.

وحقق أرسنال الفوز أيضا في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3 .

ونجح محمد النني في تسجيل ركلة الترجيح الرابعة لأرسنال، بينما أهدر ماتيو سميث.

وأهدر كل من براهيم دياز ورادي كرونيتش ركلتي ترجيح لميلان ليحقق المدفعجية الفوز.

وسيلعب أرسنال مباراته الودية المقبلة ضد يوفنتوس يوم السبت المقبل، بينما سيلعب ميلان ضد ليفربول يوم الجمعة.

يستعد الفريقان لاستئناف مبارياتهما عقب نهاية كأس العالم 2022.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة وبفارق 7 نقاط عن نابولي المتصدر.

بينما يحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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