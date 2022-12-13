كرة طائرة - الزمالك والأهلي ينتصران في ختام الدور التمهيدي لدوري المرتبط

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 19:41

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - نهائي كأس مصر - كرة طائرة

حقق الزمالك والأهلي الفوز في ختام منافسات الدور التمهيدي لدوري طائرة المرتبط رجال.

وفاز الزمالك على المنيا بثلاثة أشواط دون مقابل.

وجاءت نتيجة الأشواط 25-18 و25-20 و25-18.

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وتأهل الزمالك بذلك في صدارة المجموعة الأولى.

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على الجانب الآخر، فاز الأهلي على إسكندرية للبترول بثلاثة أشواط دون مقابل.

وجاءت نتيجة الأشواط 25-16 و25-17 و25-17.

الأهلي تأهل في صدارة المجموعة الثالثة أيضا.

ليواجه ثلاثي المجموعة الأولي الزمالك - سموحة - الشرقية للدخان في المرحلة التالية من المسابقة.

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وكان الزمالك قد جمع ثنائية المسابقات المحلية الموسم الماضي بالفوز بالدوري وكأس مصر.

بينما حقق الأهلي لقب بطولة إفريقيا للأندية.

الأهلي الزمالك كرة طائرة
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