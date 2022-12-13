كرة طائرة - الزمالك والأهلي ينتصران في ختام الدور التمهيدي لدوري المرتبط
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 19:41
كتب : FilGoal
حقق الزمالك والأهلي الفوز في ختام منافسات الدور التمهيدي لدوري طائرة المرتبط رجال.
وفاز الزمالك على المنيا بثلاثة أشواط دون مقابل.
وجاءت نتيجة الأشواط 25-18 و25-20 و25-18.
وتأهل الزمالك بذلك في صدارة المجموعة الأولى.
على الجانب الآخر، فاز الأهلي على إسكندرية للبترول بثلاثة أشواط دون مقابل.
وجاءت نتيجة الأشواط 25-16 و25-17 و25-17.
الأهلي تأهل في صدارة المجموعة الثالثة أيضا.
ليواجه ثلاثي المجموعة الأولي الزمالك - سموحة - الشرقية للدخان في المرحلة التالية من المسابقة.
وكان الزمالك قد جمع ثنائية المسابقات المحلية الموسم الماضي بالفوز بالدوري وكأس مصر.
بينما حقق الأهلي لقب بطولة إفريقيا للأندية.
نرشح لكم
اسكواش - منتخب مصر يفوز على كندا في بطولة العالم للسيدات سلة – سبورتنج يكتفي بالمركز الثاني في مجموعته ببطولة إفريقيا للسيدات مواعيد مباريات الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 – قمة تكسير العظام بين الأرجنتين وكرواتيا كرة طائرة - الزمالك يقلب تأخره أمام الأهلي ويثأر في دوري السيدات خبر في الجول - كرة سلة.. إسماعيل أحمد يفسخ تعاقده مع الاتحاد كرة سلة - الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر على حساب سموحة والشمس كرة سلة – سبورتنج يحقق فوزه الثاني ويكتسح بطل رواندا في بطولة إفريقيا للسيدات كرة سلة – لضيق الوقت.. منتخب مصر لن يشارك في تصفيات كأس العالم 3x3