كرة طائرة - الزمالك والأهلي ينتصران في ختام الدور التمهيدي لدوري المرتبط

حقق الزمالك والأهلي الفوز في ختام منافسات الدور التمهيدي لدوري طائرة المرتبط رجال.

وفاز الزمالك على المنيا بثلاثة أشواط دون مقابل.

وجاءت نتيجة الأشواط 25-18 و25-20 و25-18.

وتأهل الزمالك بذلك في صدارة المجموعة الأولى.

على الجانب الآخر، فاز الأهلي على إسكندرية للبترول بثلاثة أشواط دون مقابل.

وجاءت نتيجة الأشواط 25-16 و25-17 و25-17.

الأهلي تأهل في صدارة المجموعة الثالثة أيضا.

ليواجه ثلاثي المجموعة الأولي الزمالك - سموحة - الشرقية للدخان في المرحلة التالية من المسابقة.

وكان الزمالك قد جمع ثنائية المسابقات المحلية الموسم الماضي بالفوز بالدوري وكأس مصر.

بينما حقق الأهلي لقب بطولة إفريقيا للأندية.