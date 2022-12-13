تقرير مغربي: غياب أكرد وظهور سايس في المران الختامي استعدادا لـ فرنسا

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 19:40

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

غاب نايف أكرد مدافع المغرب عن المران الختامي لمنتخب بلاده استعدادا للمواجهة المرتقبة ضد فرنسا.

ويلعب منتخب المغرب ضد فرنسا، غدا الأربعاء ضمن نصف نهائي كأس العالم 2022.

وبحسب موقع "البطولة" المغربي، فإن أكرد غاب عن تدريبات منتخب المغربي الأخيرة ما يزيد من الشكوك حول قدرته على المشاركة في المباراة.

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أكرد غاب عن مباراة المغرب ضد البرتغال ضمن ربع النهائي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إسبانيا بثمن النهائي.

في المقابل ظهر رومان غانم سايس قائد منتخب المغرب في تدريبات فريقه قبل ساعات من مواجهة فرنسا.

وفاز منتخب فرنسا على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما تفوق المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بهدف دون مقابل.

المواجهة هي السادسة بين المنتخبين تاريخيا والأولى بشكل رسمي بعد خمس مواجهات ودية.

وفاز المنتخب الفرنسي في ثلاث مباريات وانتهت مباراتان بالتعادل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 14 ديسمبر.

ويلعب اللقاء على استاد البيت.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

منتخب المغرب منتخب فرنسا كأس العالم 2022
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