تشكيل كرواتيا - ثلاثي الوسط الناري.. داليتش يتمسك بطريقته أمام الأرجنتين

أعلن زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا تشكيل فريقه لملاقاة الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر.

ولم يجر داليتش أي تغيير عن الفريق الذي لعب امام البرازيل في ربع النهائي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: بورنا سوسا - جوسكو جفارديول - ديان لوفرين- جوسيب يورانوفيتش

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش- مارسيلو بروزفويتش- لوكا مودريتش

خط الهجوم: إيفان بيريسيتش- أندري كراماريتش- ماريو باساليتش

وتخطى منتخب الأرجنتيني نظيره الهولندي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكل منتخب.

على الجانب الآخر، فاز منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد التعادل في الوقت الأصلي دون أهداف ثم الإضافي بهدف لكل فريق.

المواجهة هي السادسة بين المنتخبين طوال تاريخهما، حيث فاز كل منتخب في مباراتين وانتهت الخامسة بالتعادل.

في كأس العالم، فاز منتخب الأرجنتين بهدف دون رد في دور المجموعات من 1998 بينما انتصر منتخب كرواتيا في 2018 بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويلعب منتخب كرواتيا نصف النهائي الثالث له تاريخيا والثاني على التوالي.

بينما يصل منتخب الأرجنتين إلى نصف النهائي للمرة الرابعة بنظام كأس العالم الجديد في 1986 والأولى منذ 2014.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يلعب اللقاء على استاد لوسيل.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1و2 وقنوات الكأس اكسترا بجانب إذاعتها على القناة المفتوحة أيضا.