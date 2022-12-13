فلافيو: الأهلي يمكنه تخطي مجموعات دوري الأبطال بسهولة.. وكأس العالم 2022 الأفضل على الإطلاق

زار الأنجولي أمادو فلافيو، مهاجم الأهلي السابق المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الترحيب بـ فلافيو الذي شاهد مران الفريق ودخل في حوار جانبي معه.

وحرص فلافيو على زيارة النادي وحضور المران وذلك على هامش زيارته للقاهرة للمشاركة في فعاليات قرعة دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت ظهر أمس.

وأجرى الحساب الرسمي لموقع الأهلي على "يوتيوب" حوار مع الهداف الأنجولي.

وكل ما يلي جاء ضمن زيارة فلافيو إلى مقر النادي الأهلي وأذيع على موقع "يويتوب":

زيارة ملعب التتش وجمهور الأهلي

ملعب التتش أصبح مختلفا جدا لأن المدرج لم يكن موجودا من قبل أثناء تواجدي، لكنه ليس غربيا عليّ لأنني شاهدته كثيرا من خلال مقاطع الفيديو للتدريبات.

عندما دخلت ملعب التتش تذكرت أول مران ومباراة لي مع الأهلي ولا أستطيع أن أحدد ذكرى واحدة لأن جميعها جميلة وقضيتها مع جيل عظيم للنادي.

منذ وصولي للمطار أجد المشجعين الذين يتذكروني وما قدمته للأهلي ويريدون التقاط الصور معهم والأمر لا يتوقف عند وصولي لمصر بل أيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

جماهير الأهلي تمثل الكثير لي كلاعب وشخص، خاصة أنه في بداياتي مع الفريق دعمني الجمهور كثيرا حتى تألقت.

كل الأهداف التي سجلتها مع الأهلي مهمة ولا أميل لهدف معين، هدفي ضد القطن الكاميروني رائع وكل شيء لكن جميع أهدافي مهمة.

تواصل دائم

أحاول استغلال الفرصة عندما أتي لمصر من أجل الاقتراب أكثر من النادي والأجيال الجديدة واللاعبين السابقين أو الإدارة والعاملين وهي علاقة أريد الحفاظ عليها ليس فقط لأنني لاعب كرة قدم سابق.

بالنسبة لي اتعمد استغلال الفرصة للتواصل مع زملائي السابقين حتى لو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبالأخص وائل جمعة ووائل رياض.

أتابع مباريات الأهلي وأيضا المران من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وعندما تتاح لي الفرصة لمشاهدة المباريات أفعل ذلك، أتابع حالما أستطيع وأعرف لاعبين من الأهلي وأبرزهم محمد الشناوي.

قرعة دوري الأبطال

الأهلي الموسم الماضي وصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا ولم يحقق اللقب، بالنسبة للأهلي ومن خلال المجموعة الحالية في دوري الأبطال، أي منافس آخر هو فريق عادي، الأهلي لديه القدرة والإمكانية لتخطي منافسيه في دور المجموعات بمنتهى السهولة.

كأس العالم

من وجهة نظري كأس العالم الحالي الأفضل على الإطلاق من بين كل النسخ، في نصف النهائي لدينا منتخب المغرب وأتمنى من كل قلبي فوزهم على فرنسا ومن ثم حصد اللقب، لا يوجد مستحيل في كرة القدم.

الأفضل بالنسبة لي لأنه لأول مرة قارة إفريقيا تحقق إنجازا ونتواجد بين الفرق الأوروبية والعالمية في تلك المرحلة.

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