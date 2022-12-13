اسكواش - منتخب مصر يفوز على كندا في بطولة العالم للسيدات

حقق منتخب مصر الفوز الثالث على التوالي في بطولة العالم للسيدات.

وفاز منتخب مصر على كندا بنتيجة 3-0.

ومثل منتخب مصر في المباراة كل من نوران جوهر، ونور الطيب ونور الشربيني.

وانتهت المباريات الثلاثة بفوز لاعبات مصر بنتيجة 3-0 في كل مباراة.

الفوز كان هو الثالث على التوالي لمنتخب مصر في البطولة بعد الفوز على ويلز وسويسرا.

وتصدر منتخب مصر مجموعته بدون خسارة أي شوط خلال البطولة حتى الآن.