اسكواش - منتخب مصر يفوز على كندا في بطولة العالم للسيدات
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 19:27
كتب : محمد سمير
حقق منتخب مصر الفوز الثالث على التوالي في بطولة العالم للسيدات.
وفاز منتخب مصر على كندا بنتيجة 3-0.
ومثل منتخب مصر في المباراة كل من نوران جوهر، ونور الطيب ونور الشربيني.
وانتهت المباريات الثلاثة بفوز لاعبات مصر بنتيجة 3-0 في كل مباراة.
الفوز كان هو الثالث على التوالي لمنتخب مصر في البطولة بعد الفوز على ويلز وسويسرا.
وتصدر منتخب مصر مجموعته بدون خسارة أي شوط خلال البطولة حتى الآن.
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