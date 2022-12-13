اسكواش - منتخب مصر يفوز على كندا في بطولة العالم للسيدات

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 19:27

كتب : محمد سمير

نور الشربيني - اسكواش

حقق منتخب مصر الفوز الثالث على التوالي في بطولة العالم للسيدات.

وفاز منتخب مصر على كندا بنتيجة 3-0.

ومثل منتخب مصر في المباراة كل من نوران جوهر، ونور الطيب ونور الشربيني.

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وانتهت المباريات الثلاثة بفوز لاعبات مصر بنتيجة 3-0 في كل مباراة.

الفوز كان هو الثالث على التوالي لمنتخب مصر في البطولة بعد الفوز على ويلز وسويسرا.

وتصدر منتخب مصر مجموعته بدون خسارة أي شوط خلال البطولة حتى الآن.

اسكواش منتخب مصر بطولة العالم للسيدات اسكواش نور الشربيني نوران جوهر نور الطيب
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