تشكيل الأرجنتين - تاليافيكو يخلف أكونيا.. ورباعي في الوسط أمام كرواتيا

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين تشكيل فريقه لمواجهة كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وعاد سكالوني للعب بأربعة مدافعين من جديد بتواجد الثنائي كريستيان روميرو ونيكولاس أوتاميندي.

ليترك ليساندرو مارتينيز مكانه للياندرو باريدس ضمن أربعة لاعبين في خط وسط الأرجنتين.

ويلعب نيكولاس تاليافيكو في مكان ماركوس أكونيا الذي يغيب بسبب الحصول على إنذارين.

واستمر تواجد أنخيل دي ماريا على مقاعد البدلاء، مع عدم جاهزيته للعب 90 دقيقة حسب التقارير الصحفية.

وجاء تشكيل الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتامندي - نيكولاس تاليافيكو

خط الوسط: لياندرو باريدس - رودريجو دي بول - إنزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستر

خط الهجوم: ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز

وتخطى منتخب الأرجنتيني نظيره الهولندي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكل منتخب.

على الجانب الآخر، فاز منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد التعادل في الوقت الأصلي دون أهداف ثم الإضافي بهدف لكل فريق.

المواجهة هي السادسة بين المنتخبين طوال تاريخهما، حيث فاز كل منتخب في مباراتين وانتهت الخامسة بالتعادل.

في كأس العالم، فاز منتخب الأرجنتين بهدف دون رد في دور المجموعات من 1998 بينما انتصر منتخب كرواتيا في 2018 بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويلعب منتخب كرواتيا نصف النهائي الثالث له تاريخيا والثاني على التوالي.

بينما يصل منتخب الأرجنتين إلى نصف النهائي للمرة الرابعة بنظام كأس العالم الجديد في 1986 والأولى منذ 2014.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يلعب اللقاء على استاد لوسيل.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1و2 وقنوات الكأس اكسترا بجانب إذاعتها على القناة المفتوحة أيضا.