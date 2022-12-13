الاتحاد البلجيكي يعلن تلقي الطلبات لاختيار مدرب المنتخب الجديد

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 19:12

كتب : FilGoal

منتخب بلجيكا

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بحثه عن مدير فني جديد للمنتخب ليتولى المهمة خلفا للإسباني روبيرتو مارتينيز.

وذكر الاتحاد البلجيكي أنه سيتلقى طلبات المدربين الراغبين في تولي تدريب منتخب بلجيكا خلال الفترة المقبلة.

وذلك قبل دراسة السير الذاتية للمدربين والاختيار من بينهم المدير الفني الجديد لمنتخب بلجيكا.

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وودع منتخب بلجيكا كأس العالم 2022 في قطر من دور المجموعات.

وفشل منتخب بلجيكا في تجاوز دور المجموعات وتأهل على حسابه كل من المغرب وكرواتيا.

وعقب كأس العالم أعلن منتخب بلجيكا رحيل الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب.

كما أعلن إدين هازارد قائد منتخب بلجيكا ونجم ريال مدريد الإسباني اعتزاله اللعب الدولي.

منتخب بلجيكا كأس العالم
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