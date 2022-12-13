الخطيب: الأهلي بمثابة 4 أندية.. وجمهورنا هو الداعم الأساسي

شدد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على أن مشروع الرعاية الصحية الذي تم الاتفاق عليه مع أحد شركات الخدمات الطبية يليق بأعضاء النادي.

وعقد الخطيب مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء للإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين.

وقال الخطيب عبر الموقع الرسمي لناديه: "الاتفاقية سوف توفر خدمات مميزة للأعضاء وأسر العاملين في كل الأعمار السنية لمدة 4 سنوات قادمة".

وأضاف "الأهلي، منذ نشأته ورغم تعاقب الإدارات والمناصب، لديه منظومة متكاملة تتكون من عناصر متوافقة تضم الأعضاء والجماهير والعاملين والفرق الرياضية، وأن هذه المنظومة المترابطة تعمل خلف هدف واحد، وهو العمل من أجل مصلحة الأهلي، مهما تعاقبت مجالس الإدارات".

وشدد "جمهور الأهلي هو الداعم الأساسي والشريك الرئيسي في كل النجاحات، وكذلك الأعضاء الذين هم جزء حيوي وفاعل من الجماهير. تضافر جهود هذه المنظومة يمنح الثقة التي يحتاجها أي مسؤول لينجح في مهمته".

وواصل "مجلس الإدارة يعمل بكل جهد ومنذ اليوم الأول على بذل أقصى ما يمكن من أجل مصلحة الكيان، وأن الجميع على قلب رجل واحد لتحقيق هذا الهدف بعدما أصبح الأهلي بمثابة 4 أندية".

واختتم رئيس الأهلي "مجلس الإدارة يولي اهتماما كبيرا بخدمات الأعضاء والعاملين، جنبًا إلى جنب مع الاهتمام بالإنشاءات وتحقيق البطولات".

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري خلال الموسم الحالي برصيد 18 نقطة جمعهم من الفوز في 6 مباريات.