فيفا يعلن موعد حفل جوائز الأفضل لعام 2022

أعلن الاتحاد الدولي لـ كرة القدم (فيفا) إقامة حفل جوائز الأفضل The Best يوم 27 فبراير المقبل.

وسيبدأ التصويت على قوائم الأفضل بدءا من يوم 12 يناير 2023.

ويتم توزيع الجوائز في زيورخ بمقر فيفا في سويسرا.

ويتم تقييم أداء اللاعبين بناءً على ما قُدم خلال العام الميلادي.

لقد جعلتنا كأس العالم FIFA متحمسين، ولدينا حدث كبير آخر في الأفق. سيقام حفل جوائز The Best من FIFA في 27 فبراير/شباط 2023، حيث سيتم تكريم أفضل اللاعبين واللاعبات في العالم. pic.twitter.com/svdIUVzB89 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 13, 2022

ويتم توزيع الجوائز التالية:

أفضل لاعب ولاعبة في العام

أفضل حارس مرمى للرجال والسيدات

أفضل مدرب رجال وسيدات

جائزة بوشكاش – أفضل هدف في العام

جائزة المشجع

جائزة اللعب النظيف

جائزة فيفا الخاصة للرجال والسيدات

التشكيل المثالي للعام للرجال والسيدات

وحصد البولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب لعام 2021 متفوقا على ليونيل ميسي ومحمد صلاح.

فيما فازت الإسبانية أليكسيا بوتياس بجائزة أفضل لاعبة لعام 2021.

فيما حصد السنغالي إدوارد ميندي جائزة أفضل حارس، وتواجد توماس توخيل كـأفضل مدرب.