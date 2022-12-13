فيفا يعلن موعد حفل جوائز الأفضل لعام 2022

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 18:38

كتب : FilGoal

ذا بيست

أعلن الاتحاد الدولي لـ كرة القدم (فيفا) إقامة حفل جوائز الأفضل The Best يوم 27 فبراير المقبل.

وسيبدأ التصويت على قوائم الأفضل بدءا من يوم 12 يناير 2023.

ويتم توزيع الجوائز في زيورخ بمقر فيفا في سويسرا.

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ويتم تقييم أداء اللاعبين بناءً على ما قُدم خلال العام الميلادي.

ويتم توزيع الجوائز التالية:

أفضل لاعب ولاعبة في العام

أفضل حارس مرمى للرجال والسيدات

أفضل مدرب رجال وسيدات

جائزة بوشكاش – أفضل هدف في العام

جائزة المشجع

جائزة اللعب النظيف

جائزة فيفا الخاصة للرجال والسيدات

التشكيل المثالي للعام للرجال والسيدات

The Best FIFA 2021: Shortlist for The Best FIFA Awards 2021 announced | Marca

وحصد البولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب لعام 2021 متفوقا على ليونيل ميسي ومحمد صلاح.

فيما فازت الإسبانية أليكسيا بوتياس بجائزة أفضل لاعبة لعام 2021.

فيما حصد السنغالي إدوارد ميندي جائزة أفضل حارس، وتواجد توماس توخيل كـأفضل مدرب.

ذا بيست جوائز الأفضل فيفا
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