مودريتش وبروزوفيتش وكوفاسيتش.. "كرواتيا لديها أفضل خط وسط في العالم"

"قلت مرات عديدة أن كرواتيا لديها أفضل خط وسط في العالم".. زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا عقب الفوز على البرازيل في ربع نهائي كأس العالم 2022.

لوكا مودريتش ومارسيلو بروزوفيتش وماتيو كوفاسيتش، أسماء ليست بالغربية على مسامعكم قبل لقاء الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم، وليست بغربية أيضا لأنهم من بين الأفضل في العالم بالفعل.

وبالمقارنة بأسماء لاعبي وسط الأرجنتين وفرنسا والمغرب قبل مباراتي نصف نهائي كأس العالم، بالفعل خط وسط كرواتيا هو الأفضل.

داليتش أوضح الأسباب قائلا: "يمكننا تمرير الكرة، والتحكم في المباراة، والتحكم في الكرة، لقد فعلنا ذلك أمام البرازيل. لم يكن لاعبو خط الوسط لدينا متسرعين، وكان هذا هو الجزء الأكثر أهمية".

وأضاف "أعتقد أن خط الوسط هو أفضل جزء في فريقنا، احتفظوا بالسيطرة وصدوا خصومنا."

يوسيب يورانوفيتش ظهير أيمن كرواتيا والذي تألق أمام البرازيل صرّح أيضا قائلا: "نحن نؤمن بأنفسنا، يمكنني القول إن لدينا أفضل لاعبي خط الوسط على الإطلاق".

وتابع "بروزوفيتش ومودريتش وكوفاسيتش إذا كانوا في المباراة أعتقد أننا سنسيطر على المباراة بنسبة 90% وبسبب ذلك أعتقد أننا هزمنا (البرازيل)."

بدأ ثلاثي الوسط مباريات كرواتيا الـ 5 حتى الآن في المونديال ولا يوجد أفضل من التأهل لنصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخ الأمة الكرواتية مع استقبال 3 أهداف فقط.

معاناة كرواتيا الهجومية عوضها تألق لاعبي خط الوسط بالإضافة للدفاع القوي من أجل الوصول للمربع الذهبي.

الفريق في 4 مباريات من 5 كانت نسبة الأهداف المتوقعة له xG أقل من 1، بالطبع مباراة كندا كانت الأفضل بسبب تسجيل رباعية وصناعة فرص أكثر.

فماذا قدّم ثلاثي وسط كرواتيا في كأس العالم 2022 حتى الآن؟

مارسيلو بروزوفيتش

أكثر من تصدى لكرات وتسديدات من الخصم بـ 13 مرة

ثاني أكثر من لمس الكرة برصيد 539 والأول بين لاعبي نصف نهائي كأس العالم

رابع أكثر من ارتكب أخطاءً برصيد 11 خطأً

سابع أكثر من حصل على أخطاء لصالحه في كاس العالم برصيد 11 خطأً

أكثر من صنع فرصا من لعب مفتوح لمنتخب كرواتيا (5)

* تمريرات مارسيلو بروزوفيتش في مباراة البرازيل.. 93 صحيحة من 109

ماتيو كوفاسيتش

ثالث أكثر من صنع فرصا متوقعة برصيد 1.1 فرصة في كأس العالم بين فرق نصف النهائي

ثالث أكثر من أجرى عرقلات ناجحة في كأس العالم برصيد 15 عرقلة، بروزوفيتش ومودريتش (12)

* خريطة تمريرات منتخب كرواتيا في مباراة البرازيل، بروزوفيتش ومودريتش أكثر من لمسا الكرة ومررا

لوكا مودريتش

أكثر من مرر تمريرات تقديمة في كأس العالم برصيد 46 تمريرة (تخطت حاجز الـ 10 ياردات للأمام)

أكثر من مرر كرات للثلث الهجومي بين جميع لاعبي فرق نصف نهائي كأس العالم برصيد 40 تمريرة

رابع أكثر من مرر كرة داخل منطقة جزاء الخصوم برصيد 10 تمريرات

ثاني أكثر من قطع مسار الكرة بين لاعبي فرق نصف نهائي كأس العالم بـ 8 مرات

ثالث أكثر من ارتكب أخطاءً برصيد 12 خطأً

سابع أكثر من حصل على أخطاء لصالحه في كاس العالم برصيد 11 خطأً

* تمريرات لوكا مودريتش في الثلث الهجومي أمام البرازيل

الثلاثي هم الأبرز في قائمة كرواتيا في كل شيء باستعادة الكرة أو الوصول بها للثلث الهجومي، ومن الأفضل بين المنتخبات الأربعة المتأهلة لنصف نهائي كأس العالم.

وأكال داليتش المديح لـ مودريتش عقب مباراة البرازيل: "مرة أخرى، تقدم لوكا لمدة 120 دقيقة بإيقاع رائع وسدد ركلة الجزاء عندما احتاج إلى ذلك".

وأضاف "طريقة لعبه لا تصدق. إنه ليس متعبا، لم يتأخر، لعب 120 دقيقة كاملة، في السابعة والثلاثين من العمر، إنه أمر لا يصدق، لكن هذا هو لوكا مودريتش وهذا يظهر أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف سوسا: "أكبر قوتنا كفريق هو القتال معا وعدم وجود نجوم في الفريق لا يريدون الجري أو الدفاع، لوكا مودريتش يلعب كل مباراة لأنه مضطر لذلك. لا مكان له للراحة، لأننا نحتاجه كل ثانية على أرض الملعب".

اليوم ضد الأرجنتين أمام ثلاثي وسط كرواتيا فرصة جديدة لتقديم ملحمة ضد كتيبة ليونيل ميسي، ربما تستمر لـ 90 دقيقة أو 120، فهل نرى كرواتيا في النهائي للمرة الثانية على التوالي؟