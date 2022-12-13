تين هاج: ماجواير سيصبح لاعبا عظيما في هذه الحالة

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 18:16

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

يرى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أن هاري ماجواير مازال أمامه الفرصة للعودة للتشكيل الأساسي بقميص الشياطين الحمر.

هاري ماجواير

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وظهر ماجواير بشكل جيد مع منتخب إنجلترا في منافسات كأس العالم 2022 رغم الانتقادات التي تعرض لها مع مانشستر يونايتد.

وودع منتخب إنجلترا كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد الخسارة من فرنسا بهدفين مقابل هدف.

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وقال تين هاج لـ "بي بي سي": "لقد سئلت عدة مرات. من الواضح أنه جيد بما يكفي للعب على أعلى المستويات. إنه يظهر بمستوى جيد مع إنجلترا في معظم المباريات".

وأضاف "ماجواير عاني في بعض المباريات لكنه عندما يعمل بجد، يحصل على الثقة والجميع شاهد ما يقدمه مع منتخب بلاده".

وشدد "نريده أن يكرر الأداء ذاته مع مانشستر يونايتد. إذا حافظ على المستوى ذاته فسيكون لاعبا رائعا بالنسبة لنا".

وفقد ماجواير مقعده الأساسي في تشكيلة مانشستر يونايتد لصالح رافائيل فاران منذ الخسارة ضد برينتفورد بنتيجة 4-0 في أغسطس الماضي، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وتابع المدرب الهولندي "لدي لاعبان أو ثلاثة لاعبين جيدين في مركز قلب الدفاع. كان علي تغيير العقلية بعد مواجهة برينتفورد. ماجواير كان سيء الحظ في تلك اللحظة لكنها لا تعبر عن إمكانياته الحقيقية".

وواصل "الشيء الوحيد الذي يتعين عليه القيام به هو التدريب بشكل جيد وتقديم أداء جيد. فرصته ستأتي".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 26 نقطة بعدما خاض 14 مباراة خلال الموسم الحالي.

مانشستر يونايتد هاري ماجواير
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