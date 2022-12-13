مران الزمالك - راحة لشلبي.. وعودة عبد الشافي وعمر جابر

واصل فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية من التدريبات يوم الأمس عقب الفوز على بيراميدز.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة جيسوالدو فيريرا منح مصطفى شلبي لراحة من التدريب اليوم بسبب تعرضه لإجهاد عضلي خلال مواجهة الزمالك الماضية.

وعقد فيريرا جلسة مع شلبي على هامش المران وأشاد خلالها بالشكل الذي ظهر به خلال مواجهة بيراميدز.

وحقق الزمالك الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله مصطفى شلبي.

عبد الله جمعة أيضا حصل على راحة من التدريبات اليوم على الرغم من تواجده في مقر النادي وذلك بسبب شعوره ببعض الإجهاد على أن يشارك في مران الغد بشكل طبيعي.

وعاد عمر جابر للتدريبات وشارك في الفقرة البدنية والتأهيلية بشكل طبيعي تحت إشراف أندريه فيليب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

وشارك محمد عبد الشافي في جزء من مران الفريق للمرة الأولى منذ تعرضه للإصابة في الركبة.

وخضع محمد عبد الشافي في الفترة الماضية لبرنامج تأهيلي منفرد تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

وشارك أحمد فتوح في المران بشكل طبيعي على الرغم من تعرضه للإصابة بشد عضلي خلال مواجهة بيراميدز وتم استبداله.

وتابع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق حالة إبراهيما نداي لاعب الفريق والبرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

وشرح رئيس الجهاز الطبي بعض التعليمات لإبراهيما نداي تتعلق بتنفيذه لبعض التدريبات التأهيلية والبدنية، من أجل عدم الضغط على موضع الإصابة في منشأ العضلة الخلفية.

ويخوض نداي برنامجا تأهيليا خاصا تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل، ويؤدي اللاعب للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ووضع أيمن طاهر مدرب حراس المرمى برنامج بدني خاص لمحمد عواد خلال المران.

وشارك ثلاثي الفريق الشاب محمد طارق ومحمد حسام بيسو ومحمد خضري في مران الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي يوم الجمعة المقبلة على استاد القاهرة في الجولة السابعة من الدوري المصري.