مران الزمالك - راحة لشلبي.. وعودة عبد الشافي وعمر جابر

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 18:09

كتب : FilGoal

مران الزمالك - الصور من موقع النادي الرسمي

واصل فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية من التدريبات يوم الأمس عقب الفوز على بيراميدز.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة جيسوالدو فيريرا منح مصطفى شلبي لراحة من التدريب اليوم بسبب تعرضه لإجهاد عضلي خلال مواجهة الزمالك الماضية.

أخبار متعلقة:
تقرير: اتفاقية الدوليين تهدد مخطط إنفانتينو في كأس العالم للأندية قبل مباراة المغرب وفرنسا.. عمدة الدائرة الثامنة في باريس يطلب إغلاق شارع شانزليزيه المدير الرياضي لنادي أنجيه الفرنسي يتحدث عن العروض المقدمة لـ أوناحي وبوفال ليكيب: شكوك حول مشاركة ثنائي فرنسا أمام المغرب

وعقد فيريرا جلسة مع شلبي على هامش المران وأشاد خلالها بالشكل الذي ظهر به خلال مواجهة بيراميدز.

وحقق الزمالك الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله مصطفى شلبي.

عبد الله جمعة أيضا حصل على راحة من التدريبات اليوم على الرغم من تواجده في مقر النادي وذلك بسبب شعوره ببعض الإجهاد على أن يشارك في مران الغد بشكل طبيعي.

وعاد عمر جابر للتدريبات وشارك في الفقرة البدنية والتأهيلية بشكل طبيعي تحت إشراف أندريه فيليب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

وشارك محمد عبد الشافي في جزء من مران الفريق للمرة الأولى منذ تعرضه للإصابة في الركبة.

وخضع محمد عبد الشافي في الفترة الماضية لبرنامج تأهيلي منفرد تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

وشارك أحمد فتوح في المران بشكل طبيعي على الرغم من تعرضه للإصابة بشد عضلي خلال مواجهة بيراميدز وتم استبداله.

وتابع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق حالة إبراهيما نداي لاعب الفريق والبرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

وشرح رئيس الجهاز الطبي بعض التعليمات لإبراهيما نداي تتعلق بتنفيذه لبعض التدريبات التأهيلية والبدنية، من أجل عدم الضغط على موضع الإصابة في منشأ العضلة الخلفية.

ويخوض نداي برنامجا تأهيليا خاصا تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل، ويؤدي اللاعب للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ووضع أيمن طاهر مدرب حراس المرمى برنامج بدني خاص لمحمد عواد خلال المران.

وشارك ثلاثي الفريق الشاب محمد طارق ومحمد حسام بيسو ومحمد خضري في مران الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي يوم الجمعة المقبلة على استاد القاهرة في الجولة السابعة من الدوري المصري.

الزمالك مران الزمالك عمر جابر محمد عبد الشافي
نرشح لكم
رابطة الأندية تعلن فوز كريم فؤاد بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة للدوري فلافيو: الأهلي يمكنه تخطي مجموعات دوري الأبطال بسهولة.. وكأس العالم 2022 الأفضل على الإطلاق الخطيب: الأهلي بمثابة 4 أندية.. وجمهورنا هو الداعم الأساسي الاتحاد يقبل استقالة محمد إبراهيم.. وإيقاف مستحقات اللاعبين لتراجع النتائج طبيب الأهلي: تاو مصاب في العضلة الخلفية.. وهذا الموقف الحالي ريكاردو لـ في الجول: أريد لعب مباريات المريخ في الخرطوم.. والزمالك من عمالقة القارة بني عبيد يعلن عبر في الجول تولي أحمد عيد عبد الملك تدريب الفريق مران الأهلي – تدريبات استشفائية للمشاركين في مواجهة الاتحاد
أخر الأخبار
ميسي لديكم.. قائد الأرجنتين يحطم الأرقام وينفرد بصدارة هدافي التانجو 32 دقيقة | قطر 2022
تقرير: المغرب كتب نهاية سانتوس مع البرتغال بعد 8 سنوات 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس المريخ: نجهز ملعبين لضمان لعب دور المجموعات في السودان 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
رينار: سأشجع المغرب أمام بلدي فرنسا في كأس العالم ساعة | قطر 2022
رابطة الأندية تعلن فوز كريم فؤاد بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة للدوري ساعة | الكرة المصرية
جارسيا: تدريب رونالدو سهل.. والركراكي بمثابة ابني ساعة | الكرة الأوروبية
الأرقام لا تتوقف.. ميسي يعادل ماتيوس ويصبح الأكثر مشاركة في كأس العالم ساعة | قطر 2022
تعيين محمد عبد المطلب رئيسا لمكتب NBA في مصر ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا