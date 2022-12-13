تقرير: اتفاقية الدوليين تهدد مخطط إنفانتينو في كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 17:48

كتب : FilGoal

إنفانتينو

باتت خطط جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن إقامة نسخة موسعة من كأس العالم للأندية مهددة بالفشل.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" البريطانية، فإن الأندية غاضبة بسبب عدم توقيع اتفاقية نقل اللاعبين الدوليين اعتبارا من بداية عام 2023.

وأوضح التقرير أن الاتفاق الحالي بين فيفا والأندية الساري منذ عام 2015 سينتهي في 31 ديسمبر الجاري، ولم تشهد مفاوضات الطرفين جديد خلال اجتماع رابطة الأندية الأوروبية في الدوحة العاصمة القطرية منذ أيام.

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وأشارت التقرير إلى أن العلاقة بين الأندية وفيفا تشهد توترا منذ الشهر الماضي بسبب عدم الوصول إلى اتفاق بينهما.

وكشفت "ذا أثليتك" عن غياب جاني إنفانتينو عن الاجتماع الأخير الذي كان من المفترض أن يتواجد خلاله من أجل الوصول إلى اتفاق.

واكتفى إنفانتينو بحضور ماتياس جرافستروم مساعد الأمين العام لـ"فيفا" نائبا عنه خلال الاجتماع، إذ اكتفى بالاستماع فقط للآراء دون مناقشتها بحسب التقرير.

وشددت التقارير على أن عدم الوصول إلى اتفاق وتجديد الاتفاقية، يعني أن الأندية لن تكون ملزمة بالتخلي عن لاعبيها في الأجندة الدولية في عام 2023 التي ستبدأ في شهر مارس.

وكان من المقرر أن تستضيف الصين نسخة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الفترة من 17 يونيو إلى 4 يوليو 2021 لكن المشروع تأجل بسبب تفشي وباء كورونا.

إنفانتينو كأس العالم للاندية
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