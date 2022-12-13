قبل مباراة المغرب وفرنسا.. عمدة الدائرة الثامنة في باريس يطلب إغلاق شارع شانزليزيه

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 17:45

كتب : FilGoal

المغرب

تقدم جين دي هوتسيري عدمة الدائرة الثامنة في باريس بطلب لإغلاق شارع الشانزليزيه أشهر شوارع العاصمة الفرنسية وذلك قبل مباراة المغرب.

ويلعب منتخب فرنسا ضد المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر مساء غدا الأربعاء.

وذكرت صحيفة ليكيب أن جين دي هوتسيري طلب إغلاق شارع الشانزليزيه اعتبارا من الثامنة مساء بتوقيت باريس، حتى لا يشهد الشارع أي تجمعات من جمهور المغرب وفرنسا أثناء المباراة بين المنتخبين.

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وذلك من أجل تفادي أي صدام قد يحدث بين الجمهورين.

وشهد شارع الشانزليزيه احتفالات عارمة من جمهور المغرب في فرنسا عقب الفوز على البرتغال والتأهل لنصف نهائي كأس العالم.

ومن المتوقع أن تدفع الشرطة الفرنسية في باريس بـ2000 شرطي في شوارع باريس لتفادي أي صدامات قد تحدث بين جماهير فرنسا والمغرب.

وهو أكثر بكثير من عدد أفراد الشرطة التي تواجدت لتأمين الجماهير خلال مباراة المغرب والبرتغال في ربع النهائي وعددهم 800 فرد شرطة.

وخلال هذه الاحتفالات تم القبض على 100 مشجع مغربي في باريس فقط.

منتخب المغرب فرنسا كأس العالم
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