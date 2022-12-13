المدير الرياضي لنادي أنجيه الفرنسي يتحدث عن العروض المقدمة لـ أوناحي وبوفال

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 17:29

كتب : FilGoal

عز الدين أوناحي - برناردو سيلفا

كشف لورون بواسيي المدير الرياضي لنادي أنجيه الفرنسي عن مستقبل ثنائي الفريق ومنتخب المغرب عز الدين أوناحي وسفيان بوفال.

عز الدين أوناحي

النادي : أنجيه

سفيان بوفال

النادي : أنجيه

المغرب

وقال بواسيي في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية: "أوناحي يقدم مستوى مميز ويلفت الأنظار له منذ الصيف الماضي".

وأضاف "تلقينا العديد من العروض بشأن أوناحي أبرزها من نادي ليل بقيمة 7 ملايين يورو لكننا لم نوافق عليه".

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وواصل "الجميع يعرف أن كأس العالم محرك قوي لجميع الأندية تجاه اللاعبين، لكن عز الدين أوناحي جلب له الأنظار قبل البطولة".

وبسؤاله عن مستقبل أوناحي وسفيان بوفال رد قائلا: "في الوقت الحالي هم معنا وسنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

وأتم تصريحاته "إذا كان عليهما البقاء مع الفريق فهذا الثنائي يمكنه أن يجلب لنا الطاقة الإيجابية بعد ما قدمه في كأس العالم، ويجب علينا أيضا أن نجعلهم يفهمون أننا بحاجة إليهم".

ويقدم عز الدين أوناحي مستوى مميز مع منتخب المغرب في كأس العالم ما جعل لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا أن يشيد به ويقول "لا أعرف من أين جاء هذا اللاعب الذي يركض في كل أنحاء الملعب".

ووصل منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 كأول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذا الدور. ليواجه فرنسا حامل لقب المونديال.

سفنيا بوفال عز الدين أوناحي منتخب المغرب كأس العالم
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