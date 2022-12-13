ليكيب: شكوك حول مشاركة ثنائي فرنسا أمام المغرب

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 17:28

كتب : FilGoal

منتخب فرنسا

غاب الثنائي دوايت أوباميكانو وأدريان رابيو عن تدريب منتخب فرنسا قبل مواجهة المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر.

وتحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي في مباراة المغرب بعد غياب أوباميكانو لليوم الثاني على التوالي بسبب التهاب في الحلق.

بينما يعاني أدريان رابيو من نزلة برد وهو ما قد يمنع مشاركته في المباراة أيضا.

أخبار متعلقة:
فولفسبورج لـ في الجول: التجديد لـ مرموش؟ سنواصل المفاوضات معه بالطبع إبراهيموفيتش: ما يحققه منتخب المغرب في كأس العالم ليس مفاجأة تقرير: انتهاء موسم برويا مهاجم تشيلسي رئيس الاتحاد السعودي يتحدث عن رونالدو و"الرولز رويس" والملف المونديالي المشترك مع مصر

وقد يتجه ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا للاستعانة بالثنائي إبراهيما كوناتي ويوسف فوفانا في المباراة.

ولم يتواجد أورلين تشواميني في تدريبات فرنسا أمس الاثنين.

وفاز منتخب فرنسا على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما تفوق المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بهدف دون مقابل.

المواجهة هي السادسة بين المنتخبين تاريخيا والأولى بشكل رسمي بعد خمس مواجهات ودية.

وفاز المنتخب الفرنسي في ثلاث مباريات وانتهت مباراتان بالتعادل.

Image

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 14 ديسمبر.

ويلعب اللقاء على استاد البيت.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 وقنوات الكأس اكسترا.

فرنسا المغرب قطر 2022 كأس العالم قطر 2022
نرشح لكم
مودريتش وبروزوفيتش وكوفاسيتش.. "كرواتيا لديها أفضل خط وسط في العالم" قبل مباراة المغرب وفرنسا.. عمدة الدائرة الثامنة في باريس يطلب إغلاق شارع شانزليزيه المدير الرياضي لنادي أنجيه الفرنسي يتحدث عن العروض المقدمة لـ أوناحي وبوفال إبراهيموفيتش: ما يحققه منتخب المغرب في كأس العالم ليس مفاجأة رئيس الاتحاد السعودي يتحدث عن رونالدو و"الرولز رويس" والملف المونديالي المشترك مع مصر ديلي ميل: ساوثجيت مستمر مع إنجلترا حتى يورو 2024 آس: لم يعد يستمع له وحده.. توتر العلاقة بين رونالدو ووكيله سكالوني يجهش في البكاء بسبب جماهير الأرجنتين
أخر الأخبار
النني يسجل ركلة ترجيح في فوز ودي لأرسنال على ميلان 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيفا يعلن موعد حفل جوائز الأفضل لعام 2022 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثالثة – وفاة لاعب مطروح أثناء مباراة السلوم 25 دقيقة | الدرجة الثانية
مودريتش وبروزوفيتش وكوفاسيتش.. "كرواتيا لديها أفضل خط وسط في العالم" 37 دقيقة | قطر 2022
تين هاج: ماجواير سيصبح لاعبا عظيما في هذه الحالة 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - راحة لشلبي.. وعودة عبد الشافي وعمر جابر 49 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: اتفاقية الدوليين تهدد مخطط إنفانتينو في كأس العالم للأندية ساعة | الكرة الأوروبية
قبل مباراة المغرب وفرنسا.. عمدة الدائرة الثامنة في باريس يطلب إغلاق شارع شانزليزيه ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا