ليكيب: شكوك حول مشاركة ثنائي فرنسا أمام المغرب

غاب الثنائي دوايت أوباميكانو وأدريان رابيو عن تدريب منتخب فرنسا قبل مواجهة المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر.

وتحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي في مباراة المغرب بعد غياب أوباميكانو لليوم الثاني على التوالي بسبب التهاب في الحلق.

بينما يعاني أدريان رابيو من نزلة برد وهو ما قد يمنع مشاركته في المباراة أيضا.

وقد يتجه ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا للاستعانة بالثنائي إبراهيما كوناتي ويوسف فوفانا في المباراة.

ولم يتواجد أورلين تشواميني في تدريبات فرنسا أمس الاثنين.

وفاز منتخب فرنسا على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما تفوق المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بهدف دون مقابل.

المواجهة هي السادسة بين المنتخبين تاريخيا والأولى بشكل رسمي بعد خمس مواجهات ودية.

وفاز المنتخب الفرنسي في ثلاث مباريات وانتهت مباراتان بالتعادل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 14 ديسمبر.

ويلعب اللقاء على استاد البيت.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 وقنوات الكأس اكسترا.