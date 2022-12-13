إبراهيموفيتش: ما يحققه منتخب المغرب في كأس العالم ليس مفاجأة

أشاد زلاتان إبراهيموفيتش أسطورة منتخب السويد ونجم ميلان الإيطالي الحالي بما يقدمه منتخب المغرب في كأس العالم.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان المغرب

ووصل منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 كأول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذا الدور. ليواجه فرنسا حامل لقب المونديال.

وقال زلاتان في تصريحات لـ"سكاي نيوز العربية": "أعتقد أن ما حققه منتخب المغرب في كأس العالم ليس مفاجأة".

وأضاف "لأنني أعلن قبل كأس العالم أنه منتخب جيد وخلال المونديال كل شيء يمكن أن يحدث".

وواصل "لكن وصولهم إلى نصف النهائي ربما كان مفاجأة لكن يجب أن نتذكر أنه منتخب جيد وشعب جيد كما أن المفاجآت عامل إيجابي والجماهير تستمع بذلك لأنهم يريدون مشاهدة مفاجآت التي تزيد الحماس والإثارة".

وأكمل "عندما يفوز المنتخب المرشح في كل مبارياته يصبح وكأنه يلعب في بطولة محلية".

وأشار "دائما يفوز الفريق المفضل بينما عندما تحدث المفاجآت يصبح الأمر مختلفا".

وأتم تصريحاته "وسنرى هل بإمكان منتخب المغرب الوصول إلى نهائي كأس العالم أم لا".

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