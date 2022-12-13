إبراهيموفيتش: ما يحققه منتخب المغرب في كأس العالم ليس مفاجأة

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 17:07

كتب : FilGoal

احتفالات لاعبي المغرب بعد التأهل لنصف نهائي كاس العالم

أشاد زلاتان إبراهيموفيتش أسطورة منتخب السويد ونجم ميلان الإيطالي الحالي بما يقدمه منتخب المغرب في كأس العالم.

ووصل منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 كأول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذا الدور. ليواجه فرنسا حامل لقب المونديال.

وقال زلاتان في تصريحات لـ"سكاي نيوز العربية": "أعتقد أن ما حققه منتخب المغرب في كأس العالم ليس مفاجأة".

أخبار متعلقة:
مؤتمر لوريس: المغرب لن يهدأ حتى يصبح بطلا.. وهذا ما أرسلته لـ كين عقب الإقصاء مؤتمر ديشامب: صلابة المغرب الدفاعية لن تقف في طريقنا نحو النهائي مؤتمر لاعب المغرب: الركراكي أفضل مدرب في كأس العالم

وأضاف "لأنني أعلن قبل كأس العالم أنه منتخب جيد وخلال المونديال كل شيء يمكن أن يحدث".

وواصل "لكن وصولهم إلى نصف النهائي ربما كان مفاجأة لكن يجب أن نتذكر أنه منتخب جيد وشعب جيد كما أن المفاجآت عامل إيجابي والجماهير تستمع بذلك لأنهم يريدون مشاهدة مفاجآت التي تزيد الحماس والإثارة".

وأكمل "عندما يفوز المنتخب المرشح في كل مبارياته يصبح وكأنه يلعب في بطولة محلية".

وأشار "دائما يفوز الفريق المفضل بينما عندما تحدث المفاجآت يصبح الأمر مختلفا".

وأتم تصريحاته "وسنرى هل بإمكان منتخب المغرب الوصول إلى نهائي كأس العالم أم لا".

إبراهيموفيتش المغرب كأس العالم
نرشح لكم
مودريتش وبروزوفيتش وكوفاسيتش.. "كرواتيا لديها أفضل خط وسط في العالم" قبل مباراة المغرب وفرنسا.. عمدة الدائرة الثامنة في باريس يطلب إغلاق شارع شانزليزيه المدير الرياضي لنادي أنجيه الفرنسي يتحدث عن العروض المقدمة لـ أوناحي وبوفال ليكيب: شكوك حول مشاركة ثنائي فرنسا أمام المغرب رئيس الاتحاد السعودي يتحدث عن رونالدو و"الرولز رويس" والملف المونديالي المشترك مع مصر ديلي ميل: ساوثجيت مستمر مع إنجلترا حتى يورو 2024 آس: لم يعد يستمع له وحده.. توتر العلاقة بين رونالدو ووكيله سكالوني يجهش في البكاء بسبب جماهير الأرجنتين
أخر الأخبار
النني يسجل ركلة ترجيح في فوز ودي لأرسنال على ميلان 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيفا يعلن موعد حفل جوائز الأفضل لعام 2022 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثالثة – وفاة لاعب مطروح أثناء مباراة السلوم 24 دقيقة | الدرجة الثانية
مودريتش وبروزوفيتش وكوفاسيتش.. "كرواتيا لديها أفضل خط وسط في العالم" 36 دقيقة | قطر 2022
تين هاج: ماجواير سيصبح لاعبا عظيما في هذه الحالة 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - راحة لشلبي.. وعودة عبد الشافي وعمر جابر 49 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: اتفاقية الدوليين تهدد مخطط إنفانتينو في كأس العالم للأندية ساعة | الكرة الأوروبية
قبل مباراة المغرب وفرنسا.. عمدة الدائرة الثامنة في باريس يطلب إغلاق شارع شانزليزيه ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا