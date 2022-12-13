رئيس الاتحاد السعودي يتحدث عن رونالدو و"الرولز رويس" والملف المونديالي المشترك مع مصر

نفى ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يكون لاعبي الأخضر قد حصلوا على مكافآت مالية هائلة وسيارة رولز رويس لكل منهم بعد الفوز على الأرجنتين.

وتحدّث المسحل في حوارٍ مطوّل مع صحيفة "ماركا" الإسبانية عن مشاركة بلاده في كأس العالم، بالإضافة إلى إمكانية استضافة نسخة 2030 بالمشاركة مع مصر.

كما ناقش المسحل الانضمام المحتمل لـ كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي والتبعات المالية التي قد تقع على خزينة العالمي.

وفيما يلي النص الكاملة للحوار:

كيف تقيّم مشاركة السعودية في كأس العالم؟

"ظهرنا بشكل جيد خصوصا مع الفوز التاريخي في المباراة الأولى أمام الأرجنتين. المنافسون كانوا أقوياء ونحن نشعر بالرضا عما قدمناه. تأثرنا أيضًا بإصابة العديد من اللاعبين المهمين. الآن نتطلع للتطور".

هل كانت تلك أول خطوة في التطور الذي تطمحون إليه؟

"لدينا خطة موضوعة منذ سنوات، هدفنا أن نكون ضمن أعلى 20 منتخبًا في تصنيف فيفا بحلول 2034. منذ 3 سنوات كنا في المركز 70، والآن نحن في المركز 49، إنها قفزة هائلة. لدينا العديد من الخطط لتطوير كرة القدم والترويج لها في السعودية".

وهل الاهتمام بكرة القدم النسائية حقيقي أم زائف؟

"تطوير السيدات جزء من خطة 2030 الخاصة بالدولة بأكملها. نريد مساعدة فتياتنا على تطوير رغباتهم في ممارسة كرة القدم. هناك الكثير من الطلب، منذ 5 أشهر لُعب دربي تاريخي بين الأهلي والاتحاد والملعب امتلأ بـ 5 آلاف مشجع. نعطي السيدات الفرصة التي يستحقينها. منتخبنا النسائي لعب بالفعل 5 مباريات ودية، وبدايةً من يناير سندخل تصنيف فيفا الدولي".

هل حقيقي أن لاعبي السعودية تقاضوا نصف مليون دولار وسيارة رولز رويز بعد الفوز على الأرجنتين؟

"لا، لا، لا. إنهم يلعبون لأجل فخر وطنهم. لقد نالوا شرف لعب المباراة التاريخية أمام الأرجنتين. الشائعات ليست حقيقية. بالطبع نالوا المكافآت المادية، لكنها كانت مكافآت عادية طبقًا للائحة. هم لا يلعبون من أجل المال، ولكن لصناعة تاريخهم الخاصة. الكثير منهم تحولوا إلى رياضيين مشاهير للغاية بعد هذه المباراة".

في يناير سيقام كأس السوبر الإسباني في السعودية للمرة الثالثة، ماذا تنتظر؟

"نحن محظوظون للغاية لاستضافة كأس السوبر الإسباني. إنه أحد أهداف خطتنا طويلة المدى: استقدام أحداث رياضية كبيرة. في نهائي نسخة 2022 حضر 60 ألف مشجع المباراة. نريد إلهام شبابنا".

هناك الكثير من الانتقادات في إسبانيا لقرار إقامة كأس السوبر في السعودية، بماذا ترد عليهم؟

"أقول لهم إن كرة القدم باتت لعبة عالمية، كأس السوبر أقيم في إسبانيا مرات عديدة في السابق، والإسبان لديهم العديد من مباريات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا التي تقام هناك. بالنسبة لنا فاستضافة هذه البطولة هي فرصة ذهبية. ولكن بالطبع لن يسعد الجميع باستضافة السعودية لهذه البطولة. نحن السعوديون نستمتع للغاية لرؤية العديد من اللاعبين الرائعين عن كثب".

هل تتمنى استضافة كلاسيكو للدوري الإسباني في السعودية؟

"نرحب بأي مباراة عملاقة تجذب شبابنا. سنكون سعداء بالطبع، ولكن لم يتم التطرق لهذا الأمور. نحن منفتحون بالطبع للحديث بشأنه يومًا ما".

ما رأيك في بيكيه كرجل أعمال؟

"عقد استضافتنا لكأس السوبر الإسباني لعدة سنوات لا يعتمد على تواجد لويس روبياليس كرئيس للاتحاد الإسباني، بل يتعلق بالاتحاد نفسه. إنه عقد سري وطويل الأمد. لو أردت استضافة هذا النوع من البطولة يجب أن تدفع ما تساويه، وبهذه الطريقة تستطيع استقدام رعاة".

هل ستستقدمون كريستيانو رونالدو للدوري السعودي؟

"أنتم من لديكم الأخبار (يضحك). سأكون صريحًا للغاية. في اتحاد الكرة لا يمكننا التدخُل بين نادٍ ولاعب. ولكن بالطبع نتمنى أن نمتلك هذا اللاعب في دورينا. سنكون سعداء للغاية في الاتحاد لامتلاك لاعبين كبار في دورينا".

وهل هذا ممكن حقًا؟

"نعم، هذا ممكن (استقدام رونالدو). نحن عامل جذب لكثير من النجوم وأعتقد أن هناك فرصة جيدة، ولكني لست متأكدًا. أنتم يا وسائل الإعلام لديكم مصادركم، سأتابع أخباركم (يضحك)".

وهل الأرقام التي تم تداولها صحيحة؟ هل سيحصل على 200 مليون يورو سنويًا؟

"كل نادٍ يجب أن يلتزم بالقيود المالية في الدوري. لا أعتقد أن النصر -لو كان هو النادي الذي يتفاوض لضمه- سيضع هذا المبلغ على الطاولة دون أن يغطي مصاريفه جيدًا. لو فعل ذلك دون غطاء مالي فسيدخل في مشكلة مع رابطة الأندية".

المملكة العربية السعودية ستتقدم لاستضافة كأس العالم 2030. الأمر ليس رسميًا حتى اللحظة، لكن بماذا تخبرنا عن ذلك؟

حتى يعلن فيفا عن ذلك، لن نقول أي شيء. هناك متطلبات متعلقة بالملاعب وما إلى ذلك. لدينا علاقة جيدة بـ إسبانيا التي ستتقدم بطلب الاستضافة أيضًا. لكن خلافًا لذلك نطمح لاستضافة بطولات كرة القدم. ليس هناك شيء رسمي حتى اللحظة ولا أستطيع قول أكثر من ذلك. هناك الكثير من التوقعات بشأن إمكانية تقديم ملف مشترك مع مصر أو اليونان أو إيطاليا. لكن الوقت مبكر لقول إننا سنتقدم بطلب استضافة أو إذا كنا سنفعل ذلك مع دول أخرى. إنفانتينو قال إنه سيكون من الصعب تنظيم كؤوس العالم في المستقبل في دولة واحدة. حاليًا بصراحة تركيزنا منصب على استضافة كأس آسيا 2026 للسيدات، وكأس آسيا 2027 للرجال".

من تتمنى أن يفوز بكأس العالم؟

"قبل بداية البطولة كنت أتمنى تتويج البرازيل أو الأرجنتين. لكن الآن أتمنى رؤية ميسي يفوز بها لأنه آخر كأس عالم له. أتمنى رؤيته يتوج".