ديلي ميل: ساوثجيت مستمر مع إنجلترا حتى يورو 2024

ألقى جاريث ساوثجيت المدير الفني لـ منتخب إنجلترا تلميحا بخصوص مستقبله مع الأسود الثلاثة عقب الخروج من كأس العالم.

وودع منتخب إنجلترا المونديال من ربع النهائي بعد الخسارة أمام فرنسا بهدفين مقابل هدف.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية فإن ساوثجيت حرص بعد الخروج للحديث مع اللاعبين المهمشين الذين لم يحظوا بفرصة حقيقة خلال البطولة أنهم سيكون لهم دورا في المستقبل مع المنتخب.

وتكهنت الصحف من خلال ذلك أن ساوثجيت لن يرحل عن قيادة المنتخب الإنجليزي على الرغم من الشكوك بخصوص ذلك.

وينتهي عقد المدرب الإنجليزي مع الأسود الثلاثة عام 2024 أي عقب كأس الأمم الأوروبية المقبل.

وكانت صحيفة "تليجراف" نشرت تقريرا أوضحت أن الاتحاد الإنجليزي قد يفكر في تعيين مدرب أجنبي إذا استقال ساوثجيت من منصبه.

ويبرز اسم الثنائي ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام هوتسبير السابق وتوماس توخيل مدرب تشيلسي السابق لخلافة ساوثجيت.

وكان فابيو كابيلو هو الأجنبي الأخير الذي تولى قيادة منتخب إنجلترا، وذلك في الفترة من 2008 حتى 2012.

وتولى ساوثجيت قيادة المنتخب الإنجليزي عام 2016 بعد كان مدربا لفئة تحت 21 عاما.

وقاد المدرب صاحب الـ52 منتخب إنجلترا في 81 مباراة، بطولتي يورو ومثلهما كأس عالم.

وكان أفضل إنجاز حققه منتخب إنجلترا تحت قيادته الوصول إلى نهائي يورو الذي خسره لاحقا أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

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