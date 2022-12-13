آس: لم يعد يستمع له وحده.. توتر العلاقة بين رونالدو ووكيله

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 16:11

كتب : FilGoal

البرتغال - سويسرا - كريستيانو رونالدو

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن توتر العلاقة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو ووكيل أعماله خورخي مينديز في الفترة الأخيرة.

وودع منتخب البرتغال كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام المغرب بهدف دون مقابل.

ومع تبقي أيام قليلة على استئناف النشاط الرياضي على صعيد الأندية، فلم يجد رونالدو ناد جديد للعب في صفوفه.

أخبار متعلقة:
سلة – سبورتنج يكتفي بالمركز الثاني في مجموعته ببطولة إفريقيا للسيدات مؤتمر لوريس: المغرب لن يهدأ حتى يصبح بطلا.. وهذا ما أرسلته لـ كين عقب الإقصاء مؤتمر ديشامب: صلابة المغرب الدفاعية لن تقف في طريقنا نحو النهائي طبيب الأهلي: تاو مصاب في العضلة الخلفية.. وهذا الموقف الحالي

وفسخ مانشستر يونايتد تعاقده مع كريستيانو رونالدو في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي.

أدى عدم اليقين هذا إلى توتر العلاقة بين رونالدو ووكيله في الأيام الأخيرة، وليست هذه هي المرة الأولى التي يعاني فيها كلاهما من هذا الأمر حيث يعتبر الثنائي العلاقة كأب وابن.

Image

كان لديهم بالفعل حلقة مماثلة من هذا الأمر قبل ذلك عندما غادر كريستيانو يوفنتوس ثم قاما بتصحيح الموقف.

الأمر ذاته يتكرر الآن مع اقتراب رونالدو من عامه الـ38 وبالتالي لن يكون العثور على ناد بالأمر سهل.

ولا تساعد مطالباته المالية أي ناد أوروبي في التعاقد معه ولكن يعمل مينديز على تقديم خيار بديل مثير للاهتمام وسيكون لديه بالفعل بديل على الطاولة وهذا ما يريده اللاعب.

ويتملك اللاعب عرضا من النصر السعودي ولكنه خرج لينفي إتمام أي اتفاق خلال فترة مشاركته في كأس العالم.

ويظهر أيضا اسم أنتيرو هنريكيالرئيس الحالي لدوري نجوم قطر والذي قد يكون حريصا علىانتقال رونالدو لأحد الأندية القطرية.

وتشير مصادر آس إلى أن آذان رونالدو لم تعد تستمع فقط إلى وكيله التاريخي والعلاقة لا تمر بأفضل لحظاتها.

وأصبح رونالدو خلال كأس العالم أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات مع المنتخبات برصيد 196 مباراة.

وكان رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس صيف 2021.

وخاض رونالدو مع الفريق الموسم الماضي 39 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وفي الموسم الجاري شارك في 16 مباراة جاء أغلبهم كبديل وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وإجمالا خلال مرتين ارتدى فيهما رونالدو قميص يونايتد شارك رونالدو مع الفريق في 346 مباراة سجل خلالهم 145 هدفا وصنع 64 آخرين.

بيان مانشستر يونايتد لفسخ التعاقد

Man Utd confirm Cristiano Ronaldo is set to leave club by mutual agreement with immediate effect | Goal.com

كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق الطرفين وبشكل فوري.

وكان تعاقد رونالدو مع يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويمكن مده لموسم آخر باتفاق الطرفين.

يود النادي توجيه الشكر لرونالدو على ما قدمه معنا خلال فترتين مسجلا 145 هدفا خلال 346 مباراة، ونتمنى له ولعائلته الأفضل خلال المستقبل.

الكل في مانشستر يونايتد يبقى مركزا على تطور الفريق تحت قيادة المدرب إريك تين هاج والعمل سويا لتحقيق النجاح.

بيان رونالدو

Ronaldo accuses Manchester United of betrayal | Reuters

بعد محادثات مع مانشستر يونايتد تم الاتفاق سويا على فسخ تعاقدي مبكرا، أحب مانشستر يونايتد وجماهيره وهذا لن يتغير أبدا، مع ذلك أشعر أن هذا الوقت المناسب لخوض تحد جديد.

أتمنى النجاح للفريق فيما تبقى من الموسم وفي المستقبل.

كريستيانو رونالدو قطر 2022
نرشح لكم
إبراهيموفيتش: ما يحققه منتخب المغرب في كأس العالم ليس مفاجأة رئيس الاتحاد السعودي يتحدث عن رونالدو و"الرولز رويس" والملف المونديالي المشترك مع مصر ديلي ميل: ساوثجيت مستمر مع إنجلترا حتى يورو 2024 سكالوني يجهش في البكاء بسبب جماهير الأرجنتين مؤتمر لوريس: المغرب لن يهدأ حتى يصبح بطلا.. وهذا ما أرسلته لـ كين عقب الإقصاء مؤتمر ديشامب: صلابة المغرب الدفاعية لن تقف في طريقنا نحو النهائي مؤتمر لاعب المغرب: الركراكي أفضل مدرب في كأس العالم الحياة تطيب بسجدة الأم.. رسالة لاعبي المغرب للباحثين عن السعادة
أخر الأخبار
إبراهيموفيتش: ما يحققه منتخب المغرب في كأس العالم ليس مفاجأة 7 دقيقة | قطر 2022
فولفسبورج لـ في الجول: التجديد لـ مرموش؟ سنواصل المفاوضات معه بالطبع 8 دقيقة | المحترفون
تقرير: انتهاء موسم برويا مهاجم تشيلسي 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس الاتحاد السعودي يتحدث عن رونالدو و"الرولز رويس" والملف المونديالي المشترك مع مصر 38 دقيقة | قطر 2022
ديلي ميل: ساوثجيت مستمر مع إنجلترا حتى يورو 2024 42 دقيقة | قطر 2022
آس: لم يعد يستمع له وحده.. توتر العلاقة بين رونالدو ووكيله ساعة | قطر 2022
سكالوني يجهش في البكاء بسبب جماهير الأرجنتين ساعة | قطر 2022
الاتحاد يقبل استقالة محمد إبراهيم.. وإيقاف مستحقات اللاعبين لتراجع النتائج ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا