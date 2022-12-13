آس: لم يعد يستمع له وحده.. توتر العلاقة بين رونالدو ووكيله

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن توتر العلاقة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو ووكيل أعماله خورخي مينديز في الفترة الأخيرة.

وودع منتخب البرتغال كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام المغرب بهدف دون مقابل.

ومع تبقي أيام قليلة على استئناف النشاط الرياضي على صعيد الأندية، فلم يجد رونالدو ناد جديد للعب في صفوفه.

وفسخ مانشستر يونايتد تعاقده مع كريستيانو رونالدو في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي.

أدى عدم اليقين هذا إلى توتر العلاقة بين رونالدو ووكيله في الأيام الأخيرة، وليست هذه هي المرة الأولى التي يعاني فيها كلاهما من هذا الأمر حيث يعتبر الثنائي العلاقة كأب وابن.

كان لديهم بالفعل حلقة مماثلة من هذا الأمر قبل ذلك عندما غادر كريستيانو يوفنتوس ثم قاما بتصحيح الموقف.

الأمر ذاته يتكرر الآن مع اقتراب رونالدو من عامه الـ38 وبالتالي لن يكون العثور على ناد بالأمر سهل.

ولا تساعد مطالباته المالية أي ناد أوروبي في التعاقد معه ولكن يعمل مينديز على تقديم خيار بديل مثير للاهتمام وسيكون لديه بالفعل بديل على الطاولة وهذا ما يريده اللاعب.

ويتملك اللاعب عرضا من النصر السعودي ولكنه خرج لينفي إتمام أي اتفاق خلال فترة مشاركته في كأس العالم.

ويظهر أيضا اسم أنتيرو هنريكيالرئيس الحالي لدوري نجوم قطر والذي قد يكون حريصا علىانتقال رونالدو لأحد الأندية القطرية.

وتشير مصادر آس إلى أن آذان رونالدو لم تعد تستمع فقط إلى وكيله التاريخي والعلاقة لا تمر بأفضل لحظاتها.

وأصبح رونالدو خلال كأس العالم أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات مع المنتخبات برصيد 196 مباراة.

وكان رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس صيف 2021.

وخاض رونالدو مع الفريق الموسم الماضي 39 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وفي الموسم الجاري شارك في 16 مباراة جاء أغلبهم كبديل وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وإجمالا خلال مرتين ارتدى فيهما رونالدو قميص يونايتد شارك رونالدو مع الفريق في 346 مباراة سجل خلالهم 145 هدفا وصنع 64 آخرين.

بيان مانشستر يونايتد لفسخ التعاقد

كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق الطرفين وبشكل فوري.

وكان تعاقد رونالدو مع يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويمكن مده لموسم آخر باتفاق الطرفين.

يود النادي توجيه الشكر لرونالدو على ما قدمه معنا خلال فترتين مسجلا 145 هدفا خلال 346 مباراة، ونتمنى له ولعائلته الأفضل خلال المستقبل.

الكل في مانشستر يونايتد يبقى مركزا على تطور الفريق تحت قيادة المدرب إريك تين هاج والعمل سويا لتحقيق النجاح.

بيان رونالدو

بعد محادثات مع مانشستر يونايتد تم الاتفاق سويا على فسخ تعاقدي مبكرا، أحب مانشستر يونايتد وجماهيره وهذا لن يتغير أبدا، مع ذلك أشعر أن هذا الوقت المناسب لخوض تحد جديد.

أتمنى النجاح للفريق فيما تبقى من الموسم وفي المستقبل.