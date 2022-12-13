سكالوني يجهش في البكاء بسبب جماهير الأرجنتين

أجهش ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين في البكاء حين كان يتحدث عن الجمهور الأرجنتيني قبل مواجهة نصف نهائي كأس العالم 2022.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لملاقاة نظيره الكرواتي في نصف نهائي المونديال مساء الثلاثاء.

وقال سكالوني في مقطع مصور مع قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم: "هذا الفريق يلعب من أجل الشعب الأرجنتيني ومن أجل العائلة ومن أجل الحلم".

وأضاف في رسالته للجماهير الأرجنتينية "هؤلاء اللاعبين لا يلعبون من أجل المال، بل يلعبون من أجلكم".

وأكمل "نعلم كل المجهود الذي تقوم به الجماهير، ونأمل أن نحمل لهم بعض السعادة".

وحاول سكالوني التماسك حين كان يتحدث عن الجماهير الأرجنتينية لكنه ذرف الدموع في نهاية الأمر.

الفائز من هذا اللقاء سيواجه الفائز من نصف النهائي الآخر بين المغرب وفرنسا، في نهائي المسابقة.

نهائي المونديال سيقام يوم الأحد المقبل على ملعب لوسيل.

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