سكالوني يجهش في البكاء بسبب جماهير الأرجنتين
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 16:05
كتب : FilGoal
أجهش ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين في البكاء حين كان يتحدث عن الجمهور الأرجنتيني قبل مواجهة نصف نهائي كأس العالم 2022.
ويستعد المنتخب الأرجنتيني لملاقاة نظيره الكرواتي في نصف نهائي المونديال مساء الثلاثاء.
وقال سكالوني في مقطع مصور مع قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم: "هذا الفريق يلعب من أجل الشعب الأرجنتيني ومن أجل العائلة ومن أجل الحلم".
وأضاف في رسالته للجماهير الأرجنتينية "هؤلاء اللاعبين لا يلعبون من أجل المال، بل يلعبون من أجلكم".
وأكمل "نعلم كل المجهود الذي تقوم به الجماهير، ونأمل أن نحمل لهم بعض السعادة".
وحاول سكالوني التماسك حين كان يتحدث عن الجماهير الأرجنتينية لكنه ذرف الدموع في نهاية الأمر.
الفائز من هذا اللقاء سيواجه الفائز من نصف النهائي الآخر بين المغرب وفرنسا، في نهائي المسابقة.
نهائي المونديال سيقام يوم الأحد المقبل على ملعب لوسيل.
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