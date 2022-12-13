الاتحاد يقبل استقالة محمد إبراهيم.. وإيقاف مستحقات اللاعبين لتراجع النتائج

أعلن نادي الاتحاد السكندري عن قبول استقالة محمد إبراهيم مدرب الفريق.

وذكر الاتحاد في بيانٍ رسمي أن محمد إبراهيم استقال من مهمته لظروف خاصة.

كما قرر محمد مصيلحي رئيس النادي إيقاف مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج.

واجتمع مصيلحي بـ زوران مانويلوفيتش وجهازه الفني وعبّر عن استيائه من النتائج في الفترة الماضية.

وكان الاتحاد السكندري قد بدأ الدوري بقوة وفاز بـ 3 مباريات متتالية على حساب أسوان والداخلية وطلائع الجيش.

لكن النتائج تراجعت بـ 3 هزائم متتالية أمام غزل المحلة وفيوتشر والأهلي.

وجاءت الخسارة الأخيرة أمام الأهلي أمس الإثنين بثلاثة أهداف دون رد.

ويواجه الاتحاد في المباراة المقبلة نظيره فاركو يوم الخميس، قبل أن يلتقي بـ سموحة في دربي سكندري يوم 19 ديسمبر.

مانويلوفيتش (60 عامًا) تولى تدريب الاتحاد مطلع الموسم الجاري، ورغم بدايته القوية لكن النتائج تراجت.