الاتحاد يقبل استقالة محمد إبراهيم.. وإيقاف مستحقات اللاعبين لتراجع النتائج

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 16:04

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

أعلن نادي الاتحاد السكندري عن قبول استقالة محمد إبراهيم مدرب الفريق.

وذكر الاتحاد في بيانٍ رسمي أن محمد إبراهيم استقال من مهمته لظروف خاصة.

كما قرر محمد مصيلحي رئيس النادي إيقاف مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج.

أخبار متعلقة:
الشناوي رجل مباراة الأهلي والاتحاد السادس على التوالي.. قطار الأهلي يعبر محطة الاتحاد السكندري بثلاثية السادسة إجمالا والثانية أمام الأهلي.. محمود علاء يهدر ركلة جزاء مع الاتحاد بعد عشرة أشهر.. ياسر إبراهيم يسجل مع الأهلي أمام الاتحاد

واجتمع مصيلحي بـ زوران مانويلوفيتش وجهازه الفني وعبّر عن استيائه من النتائج في الفترة الماضية.

وكان الاتحاد السكندري قد بدأ الدوري بقوة وفاز بـ 3 مباريات متتالية على حساب أسوان والداخلية وطلائع الجيش.

لكن النتائج تراجعت بـ 3 هزائم متتالية أمام غزل المحلة وفيوتشر والأهلي.

وجاءت الخسارة الأخيرة أمام الأهلي أمس الإثنين بثلاثة أهداف دون رد.

ويواجه الاتحاد في المباراة المقبلة نظيره فاركو يوم الخميس، قبل أن يلتقي بـ سموحة في دربي سكندري يوم 19 ديسمبر.

مانويلوفيتش (60 عامًا) تولى تدريب الاتحاد مطلع الموسم الجاري، ورغم بدايته القوية لكن النتائج تراجت.

الاتحاد الاتحاد السكندري الدوري المصري
نرشح لكم
طبيب الأهلي: تاو مصاب في العضلة الخلفية.. وهذا الموقف الحالي ريكاردو لـ في الجول: أريد لعب مباريات المريخ في الخرطوم.. والزمالك من عمالقة القارة بني عبيد يعلن عبر في الجول تولي أحمد عيد عبد الملك تدريب الفريق مران الأهلي – تدريبات استشفائية للمشاركين في مواجهة الاتحاد عبد الحفيظ: مجموعة الأهلي صعبة.. نحن كتاب مفتوح ولا وجود للتفاؤل والتشاؤم جاريدو: بذلت كل جهدي مع الإسماعيلي.. وأتمنى مواصلة التدريب في مصر منافس الزمالك - مدرب بلوزداد: المجموعة عربية بالكامل وهذا يجعلها أقوى.. والمستوى سيكون الفيصل قمصان: الشناوي أثبت للجميع أنه حارس الأهلي ومصر الأول
أخر الأخبار
المدير الرياضي لنادي أنجيه الفرنسي يتحدث عن العروض المقدمة لـ أوناحي وبوفال 3 دقيقة | قطر 2022
ليكيب: شكوك حول مشاركة ثنائي فرنسا أمام المغرب 3 دقيقة | قطر 2022
إبراهيموفيتش: ما يحققه منتخب المغرب في كأس العالم ليس مفاجأة 25 دقيقة | قطر 2022
فولفسبورج لـ في الجول: التجديد لـ مرموش؟ سنواصل المفاوضات معه بالطبع 26 دقيقة | المحترفون
تقرير: انتهاء موسم برويا مهاجم تشيلسي 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس الاتحاد السعودي يتحدث عن رونالدو و"الرولز رويس" والملف المونديالي المشترك مع مصر 57 دقيقة | قطر 2022
ديلي ميل: ساوثجيت مستمر مع إنجلترا حتى يورو 2024 ساعة | قطر 2022
آس: لم يعد يستمع له وحده.. توتر العلاقة بين رونالدو ووكيله ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا