سلة – سبورتنج يكتفي بالمركز الثاني في مجموعته ببطولة إفريقيا للسيدات

خسر سبورتنج أمام فيروفياريو دي مابوتو الموزمبيقي بنتيجة 70-79 في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات.

وبذلك يكتفي سبورتنج بالمركز الثاني في المجموعة الثانية خلف فيروفياريو دي مابوتو.

وفاز سبورتنج في المباراتين الأولى والثانية على فيل دو داكار السنغالي وايه بي آر الرواندي، لكن سقط في المباراة الأخيرة أمام فيروفياريو الذي فاز بكل مبارياته.

ويلتقي سبورتنج بثالث المجموعة الأولى في الدور ربع النهائي يوم الخميس المقبل.

وبدأ سبورتنج المباراة بشكل ضعيف، إذ تأخر في الفترة الأولى بنتيجة 9-23.

لكنه بدأ العودة وأنهى الفترة الثانية بالتأخر 31-42.

الوضع اشتعل عندما قلّص سبورتنج الفارق وأنهى الفترة الثالثة بنتيجة 56-60.

لكن فيروفياريو دي مابوتو كان حاسمًا وتمكن من إنهاء اللقاء بفارق 9 نقاط.

وتألقت الأمريكية سييرا جاناي ديلارد لاعبة سبورتنج بتسجيلها 22 نقطة أكثر من أي لاعبة أخرى في اللقاء.

وتحتل جاناي ديلارد المركز الثامن في ترتيب أفضل هدافات البطولة برصيد 51 نقطة إجمالًا، وتسبقها زميلتها هاجر عامر برصيد 52 نقطة في المركز السابع.

البطولة المقامة في العاصمة الموزمبيقية مابوتو تعرف وجود مجموعتين.

وكان من المفترض أن تضم كل مجموعة 5 فرق يتأهل أول 4 منها إلى ربع النهائي مباشرةً، لكن انسحاب أوفردوز آب ستيشن الكاميروني في اللحظة الأخيرة ترك المجموعة الثانية بـ 4 فرق فقط، وبالتالي ضمن سبورتنج تأهله للدور الثاني قبل أن يلعب حاله حال الفرق الثلاثة الأخرى في مجموعته.

وينتظر سبورتنج نتيجة مباراة كوستا دو سول الموزامبيقي، وإنيرجي بي بي سي البنيني في المجموعة الأولى، لتحديد منافسه في ربع النهائي.

ويحتل كوستا دو سول المركز الثالث، لكن حال فوزه فإنه سيقفز إلى المركز الثاني، ويتراجع بورتس أوثوريتي الكيني إلى المركز الثالث ليواجه سبورتنج في الدور المقبل.

ولم يسبق أن تُوج أي فريق مصري باللقب على الإطلاق وكان الإنجاز الأفضل للأهلي الذي احتل المركز الثالث في نسخة 2019 في القاهرة بتغلبه على سبورتنج صاحب المركز الرابع وقتها.

ويحمل فيروفياريو دي مابوتو اللقب في آخر نسختين.