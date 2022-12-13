مؤتمر لوريس: المغرب لن يهدأ حتى يصبح بطلا.. وهذا ما أرسلته لـ كين عقب الإقصاء

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 15:22

كتب : FilGoal

لوريس

شدد هوجو لوريس حارس مرمى فرنسا على أن المغرب لا يكتفي فقط بالوصول إلى نصف النهائي بل يريد أن يصبح بطلا.

ويواجه منتخب المغرب نظيره الفرنسي غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم على استاد البيت.

وقال لوريس في المؤتمر الصحفي: "المباراة ستكون صعبة للغاية، ستكون الأجواء معادية داخل الملعب لكننا جاهزون لأي شيء".

وأضاف "المغرب نجحوا بالفعل عندما وصلوا لتلك المرحلة، لكن صدقوني لن يرغبوا في التوقف هنا".

وتابع "إنهم يريدون أن يصبحوا أبطالا. نحن نعلم صعوبة المهمة لكن لا يهمنا من الخصم".

وتطرق للحديث عن إقصاء منتخب إنجلترا، وقال: "إنه وقت صعب بالنسبة للمنتخب الإنجليزي وهاري كين".

وواصل "تراسلنا عقب المباراة، لم يكن من السهل العثور على الكلمات، كان بحاجة لبعض الوقت للراحة".

وأكمل "اعتقد عليه أن يكون فخورا بما فعله مع منتخبه الوطني. في تاريخ كرة القدم، أهدر العديد من كبار اللاعبين ركلات الجزاء في مسيرتهم (ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو)، وليس لدي أشك أن هاري سيعود أقوى وسيحافظ على تركيزه مع توتنام والمنتخب الوطني".

وكان لوريس تصدى لركلة جزاء من أمام هاري كين في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي كأس العالم 2022.

ووصلت فرنسا إلى نصف النهائي بعد الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل منتخب المغرب بعد تخطي البرتغال بهدف دون رد.

كأس العالم فرنسا المغرب
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