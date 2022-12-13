مؤتمر ديشامب: صلابة المغرب الدفاعية لن تقف في طريقنا نحو النهائي

أوضح ديديه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي أن صلابة منتخب المغرب الدفاعية ودعم جماهيره المتوقع لن يمنعا فريقه من العبور إلى نهائي كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب المغرب في نصف نهائي المونديال مع فرنسا يوم الأربعاء.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "منتخب المغرب يملك قوة دفاعية كبيرة، لا أحد تمكن من الوصول لشباكه".

وأضاف "لقد دافعوا أكثر من أي منتخب وكانت خطوطهم منظمة للغاية، لقد شاهدت كل مبارياتهم وأسعى لاختراق دفاعهم وتسجيل الأهداف".

وأكمل "لست متفاجئا بمستوى المغرب، لكننا نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والعبور للنهائي".

وتابع "مستعدون لمواصلة التحدي، سنحاول الاستحواذ على الكرة وصناعة الفرص وتسجيل الأهداف، المنتخبان لديهما خطط للعب، لكن المباريات تحسم بتفاصيل صغيرة".

وعلق مدرب فرنسا على الحضور الجماهيري الكبير المتوقع لجماهير المغرب قائلا "المغرب وصل لنصف النهائي بفضل دعم جماهيره، تحدثت مع اللاعبين عن هذه الأمور ولن يمنعنا ذلك من تسجيل الأهداف".

وشدد "لن يكون عامل الجمهور سببا في فوز المغرب، لقد استعدينا جيدا لما ينتظرنا".

كما أشاد ديشامب بلاعبه أنطوان جريزمان حين قال "جريزمان لاعب جيد ولديه قدرات رائعة ويضع مصلحة المنتخب فوق كل اعتبار".

وأكمل "إنه يحب الدفاع كما يحب الهجوم ويحب صناعة اللعب، ومسؤوليته الأساسية معنا أن يصنع الفرص لزملائه".

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وكتب المنتخب المغربي التاريخ بالصعود لنصف نهائي كأس العالم على حساب البرتغال بهدف دون مقابل.

وسجل يوسف النصيري هدف المغرب الوحيد في المباراة برأسية في الدقيقة 41 بعد عرضية من يحيى عطية الله.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصعد لنصف نهائي كأس العالم.

وثالث منتخب يتأهل لنصف نهائي المونديال من خارج قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا بعد أمريكا 1930 وكوريا الجنوبية 2002.

وعادل يوسف النصيري لاعب منتخب المغرب الرقم القياسي كهدافا تاريخيا للمنتخبات العربية في كأس العالم.

اللاعب المغربي عادل رقم كل من سامي الجابر وسالم الدوسري ووهبي الخزري الذي سجل كل منهم 3 أهداف.

النصيري كان قد سجل هدف في نسخة 2018 بمرمى منتخب إسبانيا.

كما رفع رصيده من الأهداف لإثنين في النسخة الحالية بعد أن سجل في مرمى كندا في دور المجموعات.

وبات النصيري الهداف التاريخي لمنتخب المغرب في كأس العالم متخطيا صلاح الدين بصير وعبد الجليل حدا "كماتشو" وعبد الرزاق خيري.

وأصبح النصيري أول لاعب من نادي إشبيلية وأول لاعب عربي يسجل في ربع نهائي كأس العالم.