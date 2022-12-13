طبيب الأهلي: تاو مصاب في العضلة الخلفية.. وهذا الموقف الحالي

أوضح أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي، أن بيرسي تاو لاعب الفريق الأول قد خضع لفحوصات صباح اليوم الثلاثاء.

وغادر تاو مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري مصابًا أمس الإثنين قبل حوالي 10 دقائق على نهاية المواجهة.

وصرّح أبو عبلة عبر الموقع الرسمي لناديه:"بيرسي تاو مصاب في العضلة الخلفية".

وأضاف: "خضع تاو لأشعة السونار صباح اليوم الثلاثاء، سنحدد مدة غيابه والبرنامج التأهيلي وفقا لنتيجة الفحوصات".

وافتتح تاو التسجيل للأهلي في مباراة الاتحاد السكندري التي فاز بها الأحمر بثلاثية دون رد.

وسجّل تاو للمباراة الثانية على التوالي بعد أن هز شباك غزل المحلة قبل أيام.

وخاض تاو 5 من أصل 6 مباريات لعبها الأهلي في الدوري المصري هذا الموسم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك وفيوتشر أقرب مطارديه.

ويلتقي الأهلي بـ فيوتشر في مباراة قوية يوم الجمعة المقبل بالجولة السابعة للمسابقة.

ويعاني الأهلي من غياب طاهر محمد طاهر عن الخط الهجوم كذلك.