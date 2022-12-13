مؤتمر لاعب المغرب: الركراكي أفضل مدرب في كأس العالم

يرى إلياس الشاعر لاعب المغرب أن وليد الركراكي مدرب المنتخب هو الأفضل في كأس العالم 2022.

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا وتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى تلك المرحلة.

وقال الشاعر في المؤتمر الصحفي: "كلنا متحمسون لمباراة نصف النهائي، والجميع متحفزون للعب ضد أفضل منتخب كرة قدم في العالم".

وأضاف "لدينا مدرب هو الأفضل في كأس العالم، وسندخل المباراة من أجل تقديم أفضل أداء بغرض إسعاد الجماهير".

وتابع "نحن نقدر ما تفعله الجماهير من أجلنا، تواجدهم في الملاعب بهذا الشكل يحفزنا كثيرا للوصول بعيدا".

وأتم "بمساعدة مدربنا والأجهزة الفنية، سوف نخوض أفضل مباراة. والتأهل للنهائي".

الشاعر (25 عامًا) ولد في بلجيكا لأب مغربي وأم بولندية، ويعتبر أحد أبرز نجوم كيو بي آر في القسم الثاني الإنجليزي إذ يتواجد في صفوفه منذ 5 سنوات ويرتدي الرقم 10.

ولم يظهر إلياس حتى الآن مع منتخب المغرب في أي مباراة خلال منافسات كأس العالم الجاري.

ويواجه منتخب المغرب نظيره الفرنسي غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم على استاد البيت.

وتأهل منتخب المغرب بعد تخطي البرتغال بهدف دون رد، بينما وصلت فرنسا بعد الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف.

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