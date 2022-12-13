مؤتمر لاعب المغرب: الركراكي أفضل مدرب في كأس العالم

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 14:14

كتب : FilGoal

إلياس الشاعر - المغرب

يرى إلياس الشاعر لاعب المغرب أن وليد الركراكي مدرب المنتخب هو الأفضل في كأس العالم 2022.

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا وتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى تلك المرحلة.

وقال الشاعر في المؤتمر الصحفي: "كلنا متحمسون لمباراة نصف النهائي، والجميع متحفزون للعب ضد أفضل منتخب كرة قدم في العالم".

أخبار متعلقة:
كادينا كوبي: فيفا يُرسل ماتيو لاهوز إلى المنزل.. انتهت مشاركته في كأس العالم حوار في الجول - "أنا عينه".. كيف يشاهد المكفوفون العرب مباريات كأس العالم لا أعرف من أين جاء هذا اللاعب.. ما هي قصة عز الدين أوناحي نجم المغرب في كأس العالم "كنا سنرسله إلى الوطن بالطائرة".. القصة الكاملة لأزمة رينا الكبرى مع مدرب أمريكا في كأس العالم

وأضاف "لدينا مدرب هو الأفضل في كأس العالم، وسندخل المباراة من أجل تقديم أفضل أداء بغرض إسعاد الجماهير".

وتابع "نحن نقدر ما تفعله الجماهير من أجلنا، تواجدهم في الملاعب بهذا الشكل يحفزنا كثيرا للوصول بعيدا".

وأتم "بمساعدة مدربنا والأجهزة الفنية، سوف نخوض أفضل مباراة. والتأهل للنهائي".

الشاعر (25 عامًا) ولد في بلجيكا لأب مغربي وأم بولندية، ويعتبر أحد أبرز نجوم كيو بي آر في القسم الثاني الإنجليزي إذ يتواجد في صفوفه منذ 5 سنوات ويرتدي الرقم 10.

ولم يظهر إلياس حتى الآن مع منتخب المغرب في أي مباراة خلال منافسات كأس العالم الجاري.

ويواجه منتخب المغرب نظيره الفرنسي غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم على استاد البيت.

وتأهل منتخب المغرب بعد تخطي البرتغال بهدف دون رد، بينما وصلت فرنسا بعد الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم المغرب فرنسا
نرشح لكم
مودريتش وبروزوفيتش وكوفاسيتش.. "كرواتيا لديها أفضل خط وسط في العالم" قبل مباراة المغرب وفرنسا.. عمدة الدائرة الثامنة في باريس يطلب إغلاق شارع شانزليزيه المدير الرياضي لنادي أنجيه الفرنسي يتحدث عن العروض المقدمة لـ أوناحي وبوفال ليكيب: شكوك حول مشاركة ثنائي فرنسا أمام المغرب إبراهيموفيتش: ما يحققه منتخب المغرب في كأس العالم ليس مفاجأة رئيس الاتحاد السعودي يتحدث عن رونالدو و"الرولز رويس" والملف المونديالي المشترك مع مصر ديلي ميل: ساوثجيت مستمر مع إنجلترا حتى يورو 2024 آس: لم يعد يستمع له وحده.. توتر العلاقة بين رونالدو ووكيله
أخر الأخبار
النني يسجل ركلة ترجيح في فوز ودي لأرسنال على ميلان 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيفا يعلن موعد حفل جوائز الأفضل لعام 2022 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثالثة – وفاة لاعب مطروح أثناء مباراة السلوم 25 دقيقة | الدرجة الثانية
مودريتش وبروزوفيتش وكوفاسيتش.. "كرواتيا لديها أفضل خط وسط في العالم" 38 دقيقة | قطر 2022
تين هاج: ماجواير سيصبح لاعبا عظيما في هذه الحالة 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - راحة لشلبي.. وعودة عبد الشافي وعمر جابر 50 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: اتفاقية الدوليين تهدد مخطط إنفانتينو في كأس العالم للأندية ساعة | الكرة الأوروبية
قبل مباراة المغرب وفرنسا.. عمدة الدائرة الثامنة في باريس يطلب إغلاق شارع شانزليزيه ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا