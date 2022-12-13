تعيين لجنة خماسية لرسم مستقبل ألمانيا الكروي

شكل الاتحاد الألماني لكرة القدم لجنة خماسية ستكون مهمتها تقديم المشورة والدعم لهانز فليك مدرب ألمانيا وللمنتخب بشكل عام والاتحاد الألماني قبل بطولة يورو 2024 وما بعدها.

وتتكون اللجنة من نجوم ألمان سابقين وهم أوليفر كان وكارل هاينز رومينيجه وماتياس زامر ورودي فولر، أوليفر مينتزلاف رئيس نادي لايبزيج.

وقال بيرند نويندورف رئيس الإتحاد الألماني في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "لدي ثقة كاملة في فليك، إنه مدرب ممتاز. لديه إحساس كبير بالمسؤولية".

وأضاف "يريد فليك أن ينجح في بطولة يورو 2024 التي تستضيفها ألمانيا تحت كل الظروف، ربما كان الأكثر انزعاجاً من توديع كأس العالم 2022".

وتابع "ستكون هناك مجموعة أود أن أسميها لجنة استشارية. إنها تتعلق بالمستقبل الرياضي للاتحاد الألماني لكرة القدم، وكيف سيكون وضعنا في عام 2024 وما بعده".

وأكمل "هذه المجموعة مألوفة جدًا لكرة القدم الألمانية، ويمكننا الحصول على قوة دفع جيدة من أعضائها".

وأتم "لا أعتقد أن اهتماماتهم بأنديتهم ستكون هي الأولوية. الأمر كله يتعلق بكيفية عودتنا إلى المسار الصحيح وبناء فريق وطني ناجح. لديهم شعور كبير بالمسؤولية ، هذا ما شعرت به في المحادثات".

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد قرر يوم الأربعاء الماضي استمرار المدير الفني للمنتخب هانز فليك في منصبه حتى يورو 2024.

وانتشرت تكهنات حول احتمالية رحيل فليك عن تدريب ألمانيا وفسخ تعاقده عقب فشله في التأهل من دور المجموعات لكأس العالم 2022.

وتحدث فليك قائلا: "أنا وجهازي المعاون نشعر بالتفاؤل بشأن يورو 2024 والتي ستقام في بلادنا".

وشدد "نستطيع تحقيق أكثر مما حققناه في قطر، فقدنا فرصة كبيرة في كأس العالم وسوف نتعلم من تلك الدروس".

وأتم فليك "أنا مؤمن بما اتفقت عليه اليوم مع بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني، نريد ألمانيا كلها أن تكون خلف المنتخب الوطني مجددا في يورو 2024".

وقاد فليك منتخب ألمانيا في 20 مباراة منذ توليه المسؤولية في 2021 وفاز في 12 مباراة وتعادل في 6 وخسر مرتين.

وسجل منتخب ألمانيا تحت قيادته 56 هدفا واستقبل 19.

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