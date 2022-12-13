بني عبيد يعلن عبر في الجول تولي أحمد عيد عبد الملك تدريب الفريق

أعلن هشام رضوان عضو مجلس نادي بني عبيد، عن تعيين أحمد عيد عبد الملك مديرًا فنيًا لـ بني عبيد.

وكان جاد توفيق قد رحل عن قيادة بني عبيد الذي ينافس في الدرجة الثالثة، ليعوضه عيد عبد الملك.

وصرّح رضوان لـ FilGoal.com: "أحمد عيد عبد الملك حضر إلى مقر النادي واتفقنا معه على المقابل المادي وكل شيء".

وتابع: "امتلكنا أكثر من اسم مرشح لتدريب الفريق مثل أحمد سند ومحمد إسماعيل وأكرم عبد المجيد، لكن تم الاستقرار على أحمد عيد عبد الملك".

وأتم: "يبدأ أحمد عيد مهمته اليوم بقيادة مران الفريق".

أحمد عيد (42 عامًا) سبق له قيادة النجوم والشمس تدريبيًا.

ولعب أحمد عيد عبد الملك خلال مسيرته الكروية الطويلة في الزمالك وحرس الحدود والأهلي بنغازي وطلائع الجيش ووادي دجلة والجونة.

ويمتلك أحمد عيد عبد الملك مسيرة حافلة مع منتخب مصر، إذ كان بطلًا لكأس الأمم الإفريقية 2006 و2010، كما تواجد في قائمة كأس القارات 2009.

ويتواجد بني عبيد في المجموعة التاسعة بالقسم الثالث، ويحتل المركز الرابع برصيد 16 نقطة خلف بلقاس ودمياط والقزازين.