عبد الحفيظ: مجموعة الأهلي صعبة.. نحن كتاب مفتوح ولا وجود للتفاؤل والتشاؤم

شرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أسباب صعوبة المجموعة التي وقع فيها الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت القرعة عن تواجد الأهلي في المجموعة الثانية رفقة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

وقال عبد الحفيظ عبر الموقع الرسمي لناديه: "قرعة دوري أبطال إفريقيا أوقعت الأهلي في مجموعة صعبة".

وأضاف: "المنافسة في دور المجموعات تأخذ طابعًا أكثر جدية وصعوبة خاصةً في مشوار جمع النقاط والتنافس بين فرق كل المجموعة".

وتابع: "وجود الهلال وصنداونز مع الأهلي في نفس المجموعة يزيد من صعوبتها بالتأكيد، خصوصا أننا جميعًا كتاب مفتوح أمام بعضنا البعض؛ لكثرة المواجهات بينا في آخر مواسم البطولة".

وأشار: "أيضا القطن الكاميروني لن يكون منافسًا سهلا ووجود الهلال وصنداونز بنفس المجموعة أمر بعيد عن تفاؤل والتشاؤم؛ لأننا في مرحلة تنافس غاية في الجدية من أجل تحقيق أهدافنا من البطولة".

وأتم: "مستويات الفرق في بطولة دوري الأبطال تزداد صعوبة عام بعد آخر، وهذا يجعلنا أكثر حرصًا ويدفعنا إلى العمل بقوة لتحقيق أهدافنا إلا وهي التتويج باللقب والعمل خطوة بخطوة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية ".

وجاءت مواعيد وترتيب مباريات الأهلي في المجموعة كالتالي:

الأهلي ضد القطن - 10-11 فبراير

الهلال ضد الأهلي - 17-18 فبراير

الأهلي ضد ماميلودي صنداونز - 24-25 فبراير

ماميلودي صنداونز ضد الأهلي - 7 مارس

القطن ضد الأهلي - 17-18 مارس

الأهلي ضد الهلال - 31 مارس -1 أبريل

المجموعات كاملة:

المجموعة الأولى:

الوداد البيضاوي المغربي

بترو دي لواندا الأنجولي

شبيبة القبائل الجزائري

فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي

المجموعة الثانية:

الأهلي المصري

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي

الهلال السوداني

القطن الكاميروني

المجموعة الثالثة:

الرجاء البيضاوي

هورويا الغيني

سيمبا التنزاني

فايبرز الأوغندي

المجموعة الربعة: