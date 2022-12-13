عبد الحفيظ: مجموعة الأهلي صعبة.. نحن كتاب مفتوح ولا وجود للتفاؤل والتشاؤم

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 13:14

كتب : حسام نور الدين

سيد عبد الحفيظ - الأهلي

شرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أسباب صعوبة المجموعة التي وقع فيها الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت القرعة عن تواجد الأهلي في المجموعة الثانية رفقة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

وقال عبد الحفيظ عبر الموقع الرسمي لناديه: "قرعة دوري أبطال إفريقيا أوقعت الأهلي في مجموعة صعبة".

أخبار متعلقة:
قمصان: الشناوي أثبت للجميع أنه حارس الأهلي ومصر الأول للمرة السابعة في تاريخ الأهلي.. كولر يكرر انطلاقة جوزيه وفايلر وموسماني في الدوري كرة طائرة - الزمالك يقلب تأخره أمام الأهلي ويثأر في دوري السيدات مؤتمر زوران: لم يحتسب لنا ركلتي جزاء أمام الأهلي

وأضاف: "المنافسة في دور المجموعات تأخذ طابعًا أكثر جدية وصعوبة خاصةً في مشوار جمع النقاط والتنافس بين فرق كل المجموعة".

وتابع: "وجود الهلال وصنداونز مع الأهلي في نفس المجموعة يزيد من صعوبتها بالتأكيد، خصوصا أننا جميعًا كتاب مفتوح أمام بعضنا البعض؛ لكثرة المواجهات بينا في آخر مواسم البطولة".

وأشار: "أيضا القطن الكاميروني لن يكون منافسًا سهلا ووجود الهلال وصنداونز بنفس المجموعة أمر بعيد عن تفاؤل والتشاؤم؛ لأننا في مرحلة تنافس غاية في الجدية من أجل تحقيق أهدافنا من البطولة".

وأتم: "مستويات الفرق في بطولة دوري الأبطال تزداد صعوبة عام بعد آخر، وهذا يجعلنا أكثر حرصًا ويدفعنا إلى العمل بقوة لتحقيق أهدافنا إلا وهي التتويج باللقب والعمل خطوة بخطوة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية ".

وجاءت مواعيد وترتيب مباريات الأهلي في المجموعة كالتالي:

الأهلي ضد القطن - 10-11 فبراير

الهلال ضد الأهلي - 17-18 فبراير

الأهلي ضد ماميلودي صنداونز - 24-25 فبراير

ماميلودي صنداونز ضد الأهلي - 7 مارس

القطن ضد الأهلي - 17-18 مارس

الأهلي ضد الهلال - 31 مارس -1 أبريل

المجموعات كاملة:

المجموعة الأولى:

  • الوداد البيضاوي المغربي
  • بترو دي لواندا الأنجولي
  • شبيبة القبائل الجزائري
  • فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي

المجموعة الثانية:

  • الأهلي المصري
  • ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي
  • الهلال السوداني
  • القطن الكاميروني

المجموعة الثالثة:

  • الرجاء البيضاوي
  • هورويا الغيني
  • سيمبا التنزاني
  • فايبرز الأوغندي

المجموعة الربعة:

  • الترجي التونسي
  • الزمالك المصري
  • شباب بلوزداد الجزائري
  • المريخ السوداني
الأهلي دوري أبطال إفريقيا سيد عبد الحفيظ
نرشح لكم
طبيب الأهلي: تاو مصاب في العضلة الخلفية.. وهذا الموقف الحالي ريكاردو لـ في الجول: أريد لعب مباريات المريخ في الخرطوم.. والزمالك من عمالقة القارة بني عبيد يعلن عبر في الجول تولي أحمد عيد عبد الملك تدريب الفريق مران الأهلي – تدريبات استشفائية للمشاركين في مواجهة الاتحاد جاريدو: بذلت كل جهدي مع الإسماعيلي.. وأتمنى مواصلة التدريب في مصر منافس الزمالك - مدرب بلوزداد: المجموعة عربية بالكامل وهذا يجعلها أقوى.. والمستوى سيكون الفيصل قمصان: الشناوي أثبت للجميع أنه حارس الأهلي ومصر الأول للمرة السابعة في تاريخ الأهلي.. كولر يكرر انطلاقة جوزيه وفايلر وموسماني في الدوري
أخر الأخبار
طبيب الأهلي: تاو مصاب في العضلة الخلفية.. وهذا الموقف الحالي 2 دقيقة | الكرة المصرية
ريكاردو لـ في الجول: أريد لعب مباريات المريخ في الخرطوم.. والزمالك من عمالقة القارة 30 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر لاعب المغرب: الركراكي أفضل مدرب في كأس العالم ساعة | قطر 2022
براءة نيمار ورئيسي برشلونة السابقين من تهمة الفساد والاحتيال ساعة | الكرة الأوروبية
تعيين لجنة خماسية لرسم مستقبل ألمانيا الكروي ساعة | الكرة الأوروبية
الحياة تطيب بسجدة الأم.. رسالة لاعبي المغرب للباحثين عن السعادة ساعة | تقرير في الجول
بني عبيد يعلن عبر في الجول تولي أحمد عيد عبد الملك تدريب الفريق ساعة | الكرة المصرية
مران الأهلي – تدريبات استشفائية للمشاركين في مواجهة الاتحاد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا