تيليجراف: إنجلترا قد تفكر في مدرب أجنبي إذا استقال ساوثجيت

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 13:13

كتب : FilGoal

منتخب إنجلترا

لا يستبعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إمكانية تعيين مدير فني أجنبي لقيادة منتخب إنجلترا في حالة الانفصال عن جاريث ساوثجيت، حسب جريدة تيليجراف.

إنجلترا ودعت كأس العالم 2022 من ربع النهائي، لكن الاتحاد الإنجليزي يتمسك بساوثجيت حسب التقارير، بينما قال المدرب إنه بحاجة لبعض الوقت لتقرير مستقبله.

وأوضح تقرير تيليجراف أن الاتحاد الإنجليزي قد يفكر في تعيين مدرب أجنبي إذا استقال جاريث ساوثجيت من منصبه.

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واضطر اتحاد الكرة الإنجليزي إلى التفكير في جميع السيناريوهات المحتملة أثناء انتظارهم لمعرفة ما سيقرره ساوثجيت، حسب التقرير.

الاتحاد الإنجليزي يريد تحديد خليفة لساوثجيت من أوسع مجموعة مواهب ممكنة، بما في ذلك المرشحين الأجانب.

ويمتد عقد ساوثجيت حتى ديسمبر 2024.

ويبرز اسم ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام هوتسبير السابق واسم توماس توخيل مدرب تشيلسي السابق، لخلافة ساوثجيت، حسب تيليجراف.

فابيو كابيلو كان الأجنبي الأخير الذي تولى قيادة منتخب إنجلترا.

وذلك في الفترة من 2008 حتى 2012.

إنجلترا جاريث ساوثجيت كأس العالم 2022
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