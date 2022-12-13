هل رفض ياسين بونو الإجابة على أسئلة الصحفيين بلغة غير العربية؟
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 12:48
كتب : FilGoal
تداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي رفض ياسين بونو الإجابة في المؤتمرات الصحفية إلا باللغة العربية.
وظهرت تغريدة بتصريحات ادعت أنها قيلت على لسان بونو بخصوص عدم التحدث بلغة غير العربية.
التغريدة تلقت تفاعلا كبيرا ووصلت لمئات المشاركات، ونالت الكثير من الإعجاب خاصة من العرب بعد الفوز التاريخي للمغرب أمام البرتغال
فما حقيقة الأمر؟ شاهد الفيديو لمعرفة القصة كاملة
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