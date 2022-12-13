هل رفض ياسين بونو الإجابة على أسئلة الصحفيين بلغة غير العربية؟

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 12:48

كتب : FilGoal

المغرب - إسبانيا - ياسين بونو

تداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي رفض ياسين بونو الإجابة في المؤتمرات الصحفية إلا باللغة العربية.

وظهرت تغريدة بتصريحات ادعت أنها قيلت على لسان بونو بخصوص عدم التحدث بلغة غير العربية.

التغريدة تلقت تفاعلا كبيرا ووصلت لمئات المشاركات، ونالت الكثير من الإعجاب خاصة من العرب بعد الفوز التاريخي للمغرب أمام البرتغال

فما حقيقة الأمر؟ شاهد الفيديو لمعرفة القصة كاملة

كأس العالم المغرب فرنسا ياسين بونو
نرشح لكم
مودريتش وبروزوفيتش وكوفاسيتش.. "كرواتيا لديها أفضل خط وسط في العالم" قبل مباراة المغرب وفرنسا.. عمدة الدائرة الثامنة في باريس يطلب إغلاق شارع شانزليزيه المدير الرياضي لنادي أنجيه الفرنسي يتحدث عن العروض المقدمة لـ أوناحي وبوفال ليكيب: شكوك حول مشاركة ثنائي فرنسا أمام المغرب إبراهيموفيتش: ما يحققه منتخب المغرب في كأس العالم ليس مفاجأة رئيس الاتحاد السعودي يتحدث عن رونالدو و"الرولز رويس" والملف المونديالي المشترك مع مصر ديلي ميل: ساوثجيت مستمر مع إنجلترا حتى يورو 2024 آس: لم يعد يستمع له وحده.. توتر العلاقة بين رونالدو ووكيله
أخر الأخبار
النني يسجل ركلة ترجيح في فوز ودي لأرسنال على ميلان 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيفا يعلن موعد حفل جوائز الأفضل لعام 2022 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثالثة – وفاة لاعب مطروح أثناء مباراة السلوم 25 دقيقة | الدرجة الثانية
مودريتش وبروزوفيتش وكوفاسيتش.. "كرواتيا لديها أفضل خط وسط في العالم" 37 دقيقة | قطر 2022
تين هاج: ماجواير سيصبح لاعبا عظيما في هذه الحالة 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - راحة لشلبي.. وعودة عبد الشافي وعمر جابر 50 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: اتفاقية الدوليين تهدد مخطط إنفانتينو في كأس العالم للأندية ساعة | الكرة الأوروبية
قبل مباراة المغرب وفرنسا.. عمدة الدائرة الثامنة في باريس يطلب إغلاق شارع شانزليزيه ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا