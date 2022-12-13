مصطفى حجي: عملت مع هؤلاء اللاعبين لسنوات ولكن ما أراه لا يصدق

أوضح مصطفى حجي مدرب منتخب المغرب السابق أن منتخب بلاده يمكنه الاستمرار في تحقيق المعجزات بكأس العالم 2022.

ويلعب منتخب المغرب في نصف نهائي المونديال مع فرنسا يوم الأربعاء.

وقال حجي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "ما يحدث مع المنتخب المغربي في كأس العالم استثنائي. وليد الركراكي، وجد الطريقة لإخراج أفضل اللاعبين، وإنشاء فريق يتمتع بحالة ذهنية جيدة مثل الأسد".

وأضاف نجم المغرب السابق "يلعب الفريق المغربي بالقلب والروح، وبحالة ذهنية مثالية. وبوجود مدرب من هذا المستوى، يمكننا أن نتطور ونصنع المعجزات".

وأكمل "الجميع يقاتل من أجل الآخر، وهناك تضامن استثنائي. لقد عملت مع هؤلاء اللاعبين لعدة سنوات وأعرفهم عن ظهر قلب، ولكن رؤيتهم بهذه الروح القتالية على أرض الملعب، أمر لا يصدق".

وتابع "ضد فرنسا، قد يكون الأمر أكثر صعوبة، لأنه لديهم نجوم على الجانبين، مثل كيليان مبابي وكينجسلي كومان وعثمان ديمبيلي".\

وأتم "أتمنى أن يتعافى لاعبونا قبل اللقاء لأننا يجب أن نكون نشيطين بدنيا، حتى لا نفوت الفرصة".

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وكتب المنتخب المغربي التاريخ بالصعود لنصف نهائي كأس العالم على حساب البرتغال بهدف دون مقابل.

وسجل يوسف النصيري هدف المغرب الوحيد في المباراة برأسية في الدقيقة 41 بعد عرضية من يحيى عطية الله.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصعد لنصف نهائي كأس العالم.

وثالث منتخب يتأهل لنصف نهائي المونديال من خارج قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا بعد أمريكا 1930 وكوريا الجنوبية 2002.

وعادل يوسف النصيري لاعب منتخب المغرب الرقم القياسي كهدافا تاريخيا للمنتخبات العربية في كأس العالم.

اللاعب المغربي عادل رقم كل من سامي الجابر وسالم الدوسري ووهبي الخزري الذي سجل كل منهم 3 أهداف.

النصيري كان قد سجل هدف في نسخة 2018 بمرمى منتخب إسبانيا.

كما رفع رصيده من الأهداف لإثنين في النسخة الحالية بعد أن سجل في مرمى كندا في دور المجموعات.

وبات النصيري الهداف التاريخي لمنتخب المغرب في كأس العالم متخطيا صلاح الدين بصير وعبد الجليل حدا "كماتشو" وعبد الرزاق خيري.

وأصبح النصيري أول لاعب من نادي إشبيلية وأول لاعب عربي يسجل في ربع نهائي كأس العالم.