قطر تستضيف مباريات حسم دوري أبطال آسيا

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الثلاثاء اختيار قطر من أجل استضافة مباريات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، وذلك بنظام التجمع، حسبما نشر في بيان.

وتشهد مواجهات دور الـ16 لمنطقة الغرب لقاء الهلال السعودي حامل اللقب مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، والشباب السعودي مع ناساف الأوزبكي، والدحيل القطري مع مواطنه الريان، والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في وقت سابق مواعيد إقامة مباريات الأدوار الإقصائية.

حيث تقام مباريات دور الـ16 يومي 19 و20 فبراير 2023، وربع النهائي يوم 23 فبراير، وقبل النهائي يوم 26 فبراير.

ويشار إلى أن مباراة الذهاب من الدور النهائي سوف تقام يوم 29 أبريل 2023 على أرض الفريق المتأهل من منطقة الغرب.

على أن تقام مباراة الإياب يوم 6 مايو 2023 في سايتاما باليابان (أرض نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق).

حامل لقب المسابقة هو نادي الهلال السعودي بعدما فاز بلقب موسم 2021، بعد تغلبه على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بنتيجة 2–0 في النهائي.

ويُعد الهلال النادي الأكثر فوزا باللقب، إذ فاز بالبطولة أربع مرات، أعوام 1991، 2000، 2019 و2021.

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