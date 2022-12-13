مواعيد مباريات الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 – قمة تكسير العظام بين الأرجنتين وكرواتيا

يعود كأس العالم 2022 بعد يومين من الراحة، هذه المرة لبدء منافسات الدور نصف النهائي.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة والمعلقين.

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كأس العالم

الأرجنتين x كرواتيا

الساعة: 9:00 م

القناة: beIN MAX 1، Alkaas EXTRA 1، beIN Sports HD.

المعلق: حفيظ دراجي – رؤوف خليف – أحمد الطيب – خليل فايد – خالد الحدي

وديات

وتتواصل استعدادات الأندية الأوروبية لاستئناف الموسم الكروي، وفي أبرز مباريات اليوم الودية يلعب ميلان أمام أرسنال في الرابعة عصرًا، مباراة تُنقل عبر دبي الرياضية 2 بتعليق عبد الله السعدي.

كما يلتقي جالاتاسراي التركي بـ لاتسيو الإيطالي في الخامسة مساءً، ويلعب سيلتا فيجو الإسباني أمام برينتفورد الإنجليزي في الثانية ظهرًا.

كأس الرابطة البرتغالية

وفي واحدة من المسابقات الرسمية الأوروبية القليلة التي تُلعب خلال كأس العالم، يلتقي سبورتنج لشبونة بـ ماريتيمو في دور المجموعات لكأس الرابطة البرتغالية في تمام الحادية عشر إلا ربع مساءً.

سلة

في بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات، يلعب سبورتنج أمام فيروفياريو مابوتو الموزمبيقي بالجولة الثالثة للمجموعة الثانية في تمام الواحدة ظهرًا.

وفي منافسات الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA، يلتقي فيلادلفيا سيفنتي سيكسترز بـ ساكرامنتو كينجز في الثانية صباح الأربعاء.

كما يلعب ميلواكي باكس أمام جولدن ستيت واريورز في الثانية والنصف صباحًا.

ويلتقي هيوستن روكستز بـ فينيكس صنز في الثالثة صباحًا، كما يلعب أوتاه جاز أمام نيو أورلينز بيليكانز في الرابعة صباحًا، وأخيرًا يلتقي لوس أنجلوس ليكرز بـ بوسطن سيلتكس في الخامسة صباحًا.

وفي الدوري الأوروبي لكرة السلة، يحل ريال مدريد ضيفًا على بايرن ميونيخ في االتاسعة والنصف مساءً، كما يصطدم أولمبياكوس بـ فنربخشة في الثامنة مساءً.

طائرة

وفي الدوري المصري للكرة الطائرة، يلعب الأهلي أمام الإسكندرية للبترول في السادسة مساءً.

كما يلتقي الزمالك بـ المنيا في نفس التوقيت، والصيد أمام الزهور في نفس السادسة مساءً أيضًا.

اسكواش

وتتواصل منافسات بطولة العالم للاسكواش، وتلعب مصر أمام كندا في ختام دور المجموعات في تمام الخامسة والنصف مساءً، مواجهة تُبث عبر أون تايم سبورتس 3.