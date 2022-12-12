منافس الزمالك - مدرب بلوزداد: المجموعة عربية بالكامل وهذا يجعلها أقوى.. والمستوى سيكون الفيصل

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 23:37

كتب : FilGoal

نبيل الكوكي

تحدث نبيل الكوكي المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري عن وقوعه مع الزمالك والترجي التونسي والمريخ السوداني في المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

وقال الكوكي في تصريحات لصفحة النادي الرسمية: "المجموعات القوية تشهد مباريات حماسية كثيرة. مجموعتنا كلها فرق عربية ومنها 3 من شمال إفريقيا، هذه المباريات لها طابع الدربي".

وأضاف "أتمنى أن تبتعد عنا الإصابات ونكون في أفضل مستوى ونبدأ في أفضل حال، لدينا الحظوظ في التأهل والمنافسة".

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وفي تصريحات تالية عبر قناة أون تايم سبورتس قال: "لدينا طموحات بلا حدود. بإذن الله في الوقت الموعود سنكون حاضرين وسنعرف كيف ندير المباريات خلال المجموعة".

وأضاف "كلها مواجهات صعبة. البدايات مهمة للغاية في دور المجموعات".

وتابع "المريخ واجه بعض الصعوبات في الدوري السوداني ولكنه يظل فريقا جيدا".

واختتم "المستوى الحالي هو ما سيحدد الفارق بين الفرق الأربعة في المجموعة".

وتنطلق منافسات دور المجموعات في فبراير المقبل.

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