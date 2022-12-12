قمصان: الشناوي أثبت للجميع أنه حارس الأهلي ومصر الأول

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 22:57

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - الشناوي يتصدى لركلة جزاء محمود علاء

يرى سامي قمصان المدرب العام لـ الأهلي أن تصدي محمد الشناوي اليوم لركلتي جزاء كان إثباتا للجميع أنه حارس الفريق ومصر الأول.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وحصد الأهلي نقاط المباراة كاملة بعد الفوز أمام الاتحاد بثلاثية دون رد على استاد we السلام في الجولة الرابعة المؤجلة من المسابقة.

وقال قمصان عقب المباراة عبر أون تايم سبورتس 1: "كانت مباراة هامة للغاية، حصدنا 3 نقاط ثمينة، وأصبحنا في الصدارة".

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وأضاف "الأداء لم يكن بالشكل المطلوب مقارنة بالمباراة السابقة أمام المحلة، لكن سجلنا وكنا الأفضل".

وتابع "الأمر كان طبيعيا بسبب التشتيت بخصوص قرعة دوري أبطال إفريقيا رغم أننا حرصنا ألا يحدث ذلك".

وواصل "نريد تجاوز ما يرهق ويشتت عقول اللاعبين والتركيز على أهدافنا الفترة المقبلة".

وأتم "محمد الشناوي كان عاملا حاسما في مباراة اليوم، لقد أثبت للجميع أنه حارس الأهلي ومصر الأول وكذلك دعم جمهورنا المميز".

وتصدى محمد الشناوي لركلتي جزاء أمام الاتحاد، الأولى من أمام محمود علاء والأخرى من أحمد عادل.

ورفع الأهلي رصيده عند النقطة 18 في صدراة ترتيب الدوري المصري بفارق أربع نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

الدوري المصري الأهلي الاتحاد السكندري سامي قمصان
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