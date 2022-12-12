كرة طائرة - الزمالك يقلب تأخره أمام الأهلي ويثأر في دوري السيدات

فاز فريق الكرة الطائرة للزمالك للسيدات على الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في الدوري المصري.

وتقدم الأهلي بالشوط الأول بنتيجة 25-23.

قبل أن يعادل الزمالك النتيجة بالفوز بالشوط الثاني 25-21.

وواصل الزمالك تفوقه ليحسم الشوط الثالث لصالحه بفارق كبير وبنتيجة 25-10.

قبل أن يحسم المباراة لصالحه بالفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-23.

وكان الأهلي قد فاز قبل أسبوع بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثاني للدوري.

وكان قد تم تقسيم أندية السيدات على مجموعتين تضم كل واحدة منهما ثمانية فرق.

ويتأهل أول أربعة فرق إلى منافسات ربع نهائي مسابقة الدوري.

وكان الزمالك قد دعم صفوفه بضم أربع لاعبات من الأهلي وهن مريم متولي وفريدة العسقلاني ومايا ممدوح ودانا شوقي.

كما تنضم مريم مصطفى لاعبة الأهلي إلى الزمالك بعد أربعة أشهر فترة عقوبة التوقيع مع الناديين.

أما الأهلي فدعم صفوفه بالثنائي علياء هاني من الشمس ومريم ثروت من الزمالك.

ويأتي ذلك بجانب دعاء محمد لاعبة الزمالك المنضمة إلى الأهلي عقب أربعة أشهر من الآن فترة العقوبة للتوقيع مع الأهلي دون علم ناديها الزمالك.