مؤتمر كولر: قدمنا مباراة سيئة.. ولم أطلب رحيل أي لاعب من الأهلي

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 22:06

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون - مارسيل كولر

شدد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أن التركيز غاب عن لاعبيه في بعض الفترات، مشيرا إلى أنه لم يطلب رحيل أي لاعب.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري المصري.

وقال مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي: "قدمنا مباراة سيئة وغاب التركيز في بعض الفترات والذي تسبب في احتساب ضربتي جزاء على الفريق".

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وأضاف "تحدثت مع اللاعبين بين شوطي المباراة وطالبتهم بالتركيز ولكن التعليمات لم تنفذ وأشكر الشناوي على التصدي لضربة الجزاء الأولى".

وتابع "سيكون هناك جلسة غدا مع اللاعبين لمشاهدة المباراة وتصحيح الأخطاء والتحضير للمباراة المقبلة".

وواصل "نتبع سياسة التدوير بين اللاعبين خصوصا في الهجوم ومن المهم أن يكون المهاجمون في حالة فنية وذهنية جيدة".

واستطرد "يجب أن نحضر الفريق بشكل جيد في دوري أبطال إفريقيا بعد دراسة الفرق المنافسة في مجموعة الأهلي".

وأتم "كل ما يقال في الإعلام عن الصفقات وطلبي رحيل بعض اللاعبين من النادي غير صحيح على الإطلاق".

حقق الأهلي الفوز السادس على التوالي في الدوري ليواصل تصدر الترتيب برصيد 18 نقطة.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 9 في المركز السادس.

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