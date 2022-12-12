خبر في الجول - كرة سلة.. إسماعيل أحمد يفسخ تعاقده مع الاتحاد
الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 21:49
كتب : هاني العوضي
فسخ إسماعيل أحمد تعاقده مع فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة بالتراضي بين الطرفين.
وعلم FilGoal.com أن الاتفاق جاء بسبب ظروف أسرية للاعب.
وتنازل اللاعب عن مستحقاته المتبقية لدى النادي.
ومن المنتظر أن يوقع مع نادي الرياضي اللبناني مجددا.
ووقع اللاعب على عقد جديد مع الاتحاد السكندري في أغسطس الماضي.
يذكر أن إسماعيل أحمد ذهب إلى نادي الرياضي اللبناني عقب نهاية الموسم الماضي ليلعب مع الفريق السلسلة الختامية للدوري اللبناني.
ويلعب الاتحاد نصف نهائي كأس مصر أمام الزمالك.
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