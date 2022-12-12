الهدف الثاني مع الأهلي.. أكرم توفيق يسجل لأول مرة منذ 714 يوما

سجل أكرم توفيق ثاني أهدافه مع الأهلي خلال مسيرته رفقة الفريق الأحمر.

أكرم توفيق النادي : الأهلي الأهلي

وجاء هدف أكرم توفيق في شباك الاتحاد السكندري خلال مباراة الفريقين المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري والتي أقيمت بملعب الأهلي we السلام.

وفاز الأهلي بثلاثية سجلها كل من بيرسي تاو وياسر إبراهيم وأكرم توفيق.

ويعد الهدف هو الثاني لأكرم توفيق بشكل عام مع الأهلي.

وذلك منذ أن سجل أول أهدافه بالقميص الأحمر أمام الاتحاد السكندري أيضا بتاريخ 28 ديسمبر 2020.

أي أنه الهدف الأول لـ أكرم توفيق منذ 714 يوما مع الأهلي.

وغاب أكرم توفيق لقرابة العام بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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