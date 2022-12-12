فأل حسن.. سيزار راموس حكما لمباراة المغرب وفرنسا

عُين المكسيكي سيزار راموس حكما لمباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

ويواجه منتخب المغرب نظيره الفرنسي الأربعاء المقبل في 9 مساء على استاد البيت.

وتعتبر هذه المباراة الثانية التي يديرها الحكم المكسيكي لمنتخب المغرب في كأس العالم الجاري.

وسبق وأسندت لسيزار راموس مهمة تحكيم مباراة المغرب وبلجيكا التي انتهت بفوز أسود الأطلس بهدفين دون رد.

وحكّم راموس 3 مباريات في كأس العالم، الأولى كانت بين الدنمارك وتونس، والثانية بين المغرب وبلجيكا والأخيرة في ثمن النهائي بين البرتغال وسويسرا.

ويعاون سيراز راموس مواطنيه ألبرتو مورين وميجيل هيرنانديز والفنزويلي خيسوس فالنزويلا.

وكان منتخب المغرب تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز أمام البرتغال في ربع النهائي، فيما وصلت فرنسا بعد تخطي إنجلترا.

وفي مباراة نصف النهائي الأخرى يلعب منتخب الأرجنتين مع كرواتيا.

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