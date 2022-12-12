الشناوي رجل مباراة الأهلي والاتحاد

حصل محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري.

وخلال المباراة ظهر محمد الشناوي بمستوى جيد ونجح في التصدي لركلة جزاء في الشوط الأول أمام محمود علاء.

وتصدى الشناوي لـ4 فرص خلال المباراة، بينها فرصتين من داخل منطقة الجزاء.

وتعد هذه المرة الأولى لـ محمد الشناوي التي يحصل فيها على جائزة رجل المباراة في الدوري المصري.

وسجل ثلاثية فوز الأهلي كل من بيرسي تاو وياسر إبراهيم وأكرم توفيق.