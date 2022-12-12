الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع فيوتشر.. القنوات الناقلة والمعلق
الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 20:59
كتب : FilGoal
يستعد الأهلي لمواجهة فيوتشر في الجولة السابعة من الدوري المصري لموسم 22-23.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات.
على الجانب الآخر، يتواجد فيوتشر في المركز الثالث برصيد 14 نقطة من ست مباريات.
وفاز الأهلي في مباراته الأخيرة على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون مقابل.
بينما تعادل فيوتشر مع الإسماعيلي دون أهداف.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الجمعة 16 ديسمبر.
ويلعب اللقاء على استاد الأهلي We السلام.
وتبدأ المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.
وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
ويعلق على اللقاء مؤمن حسن.
يذكر أن مباراة الدور الأول في الموسم الماضي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، قبل أن يفوز الأهلي إيابا بأربعة أهداف دون مقابل.
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