كرة سلة - الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر على حساب سموحة والشمس
الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 20:32
كتب : FilGoal
صعد فريق كرة السلة بالنادي الأهلي رجال إلى نصف نهائي كأس مصر بالفوز على سموحة.
وحقق الأهلي الفوز بنتيجة 91-48.
وأنهى الأحمر الفترة الأولى متقدما بنتيجة 24-14.
قبل أن يوسع الفارق في الثانية لينتهي 44-27.
وانتهت الفترة الثالثة بنتيجة 62-41.
ويلعب الأهلي مع الجزيرة في نصف النهائي.
وفي مباراة أخرى، فاز الزمالك على الشمس بنتيجة 82-58.
وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدما بنتيجة 34-31.
قبل أن يوسع الفارق بعد ذلك ليحسم تأهله لنصف النهائي.
ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في نصف النهائي.
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