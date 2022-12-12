كرة سلة - الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر على حساب سموحة والشمس

صعد فريق كرة السلة بالنادي الأهلي رجال إلى نصف نهائي كأس مصر بالفوز على سموحة.

وحقق الأهلي الفوز بنتيجة 91-48.

وأنهى الأحمر الفترة الأولى متقدما بنتيجة 24-14.

قبل أن يوسع الفارق في الثانية لينتهي 44-27.

وانتهت الفترة الثالثة بنتيجة 62-41.

ويلعب الأهلي مع الجزيرة في نصف النهائي.

وفي مباراة أخرى، فاز الزمالك على الشمس بنتيجة 82-58.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدما بنتيجة 34-31.

قبل أن يوسع الفارق بعد ذلك ليحسم تأهله لنصف النهائي.

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في نصف النهائي.