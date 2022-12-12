كرة سلة - الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر على حساب سموحة والشمس

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 20:32

كتب : FilGoal

عمر طارق - مصطفى كيجو - سلة الأهلي ضد الزمالك

صعد فريق كرة السلة بالنادي الأهلي رجال إلى نصف نهائي كأس مصر بالفوز على سموحة.

وحقق الأهلي الفوز بنتيجة 91-48.

وأنهى الأحمر الفترة الأولى متقدما بنتيجة 24-14.

أخبار متعلقة:
خمس تسديدات وهدف ملغي.. ياو أنور رجل مباراة الإسماعيلي وفيوتشر السادسة إجمالا والثانية أمام الأهلي.. محمود علاء يهدر ركلة جزاء مع الاتحاد بعد عشرة أشهر.. ياسر إبراهيم يسجل مع الأهلي أمام الاتحاد بعد صناعة التاريخ.. عرض قميص ستيفاني فرابار في متحف فيفا

قبل أن يوسع الفارق في الثانية لينتهي 44-27.

وانتهت الفترة الثالثة بنتيجة 62-41.

ويلعب الأهلي مع الجزيرة في نصف النهائي.

وفي مباراة أخرى، فاز الزمالك على الشمس بنتيجة 82-58.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدما بنتيجة 34-31.

قبل أن يوسع الفارق بعد ذلك ليحسم تأهله لنصف النهائي.

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في نصف النهائي.

الأهلي الزمالك كرة سلة
نرشح لكم
خبر في الجول - كرة سلة.. إسماعيل أحمد يفسخ تعاقده مع الاتحاد كرة سلة – سبورتنج يحقق فوزه الثاني ويكتسح بطل رواندا في بطولة إفريقيا للسيدات كرة سلة - صالة الاتحاد السكندري تستضيف المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم كرة سلة – لضيق الوقت.. منتخب مصر لن يشارك في تصفيات كأس العالم 3x3 اتحاد السلة يصدر لائحة شروط وجزاءات الجماهير في موسم 2022/2023 كرة سلة – تتويج سيدات مصر ببطولة إفريقيا 3x3 وعبورهن إلى كأس العالم كرة سلة – تحديد موعد مباراتي السوبر للرجال والسيدات كرة سلة - الاتحاد المصري يكشف عقوبة عمرو الجندي
أخر الأخبار
جاريدو: بذلت كل جهدي مع الإسماعيلي.. وأتمنى مواصلة التدريب في مصر 6 ساعة | الكرة المصرية
منافس الزمالك - مدرب بلوزداد: المجموعة عربية بالكامل وهذا يجعلها أقوى.. والمستوى سيكون الفيصل 7 ساعة | الكرة المصرية
لا أعرف من أين جاء هذا اللاعب.. ما هي قصة عز الدين أوناحي نجم المغرب في كأس العالم 7 ساعة | قطر 2022
قمصان: الشناوي أثبت للجميع أنه حارس الأهلي ومصر الأول 7 ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - الزمالك يقلب تأخره أمام الأهلي ويثأر في دوري السيدات 7 ساعة | رياضات أخرى
للمرة السابعة في تاريخ الأهلي.. كولر يكرر انطلاقة جوزيه وفايلر وموسماني في الدوري 7 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - تفاصيل مشروع إعداد طويل الأمد للمدربين والناشئين المصريين 7 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر زوران: لم يحتسب لنا ركلتي جزاء أمام الأهلي 8 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا